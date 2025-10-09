Hof Schmörholm – Dein perfekter Bauernhofurlaub an der Nordsee

Besonders hervorzuheben sind die barrierefreien Unterkünfte mit Rolliplus-Zertifikat . Diese ermöglichen auch Gästen mit Handicap einen unbeschwerten Aufenthalt. Pflegebetten und Duschstühle werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Viele Aktivitäten sind speziell für Menschen mit Behinderung angepasst.

Der Hof bietet verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, die alle mit 5-Sternen und Kinderplus-Zertifikat ausgezeichnet sind . Ferienwohnungen wie "Weitblick", "Butterblümchen", "Kräuterwiese" und "Apfelstübchen" sorgen für gemütliche Atmosphäre. Ferienhäuser wie das "Erdbeerhus", "Himbeerhütt" oder "Omas und Opas lütte Stuv" bieten mehr Platz für größere Familien.

Die Philosophie des Hofes basiert auf Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit. Photovoltaikanlagen produzieren den Strom für die Ferienunterkünfte selbst . Ressourcenschonender Anbau und regionale Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt der Hofführung. Gäste sollen sich rundum wohlfühlen und gleichzeitig eine stärkere Verbindung zur Natur entwickeln.

Die Familie Brodersen führt den landwirtschaftlichen Betrieb bereits in der vierten Generation und hat ihn zu einem besonderen Urlaubsziel entwickelt. Der Hof verbindet aktive Landwirtschaft mit Kälberaufzucht und Ackerbau mit hochwertigen Ferienunterkünften und einem umfangreichen Erlebnisprogramm.

Das Herzstück des Hofes ist das umfangreiche Aktivitätenprogramm. Von Montag bis Freitag erwartet Gäste ein vollgepacktes Programm. Ponyreiten, Tiere füttern, Treckerkutschfahrten und Quad-Ausflüge gehören zu den Highlights. Die Strohspielscheune mit Trampolin, Tischtennis, Klettergeräten und Go-Karts sorgt bei jedem Wetter für Unterhaltung.

Besondere Themenwochen prägen das Jahr: Ponywochen im Sommer, Kreativwochen für kunstbegeisterte Familien und Adventwochen in der Weihnachtszeit. Stockbrotbacken, Kreativ-Workshops und Hofführungen runden das Angebot ab. Der Wellnessbereich mit Sauna bietet Entspannung für die Erwachsenen.

Früchtehof mit Selbstpflückerlebnis

Ein besonderes Highlight ist der Früchtehof. Von Mai bis August können Besucher Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Rhabarber und sogar Wassermelonen selbst pflücken. Die überdachten Anbauflächen ermöglichen das Ernten bei jedem Wetter. Der ressourcenschonende Anbau garantiert hohe Fruchtqualität und intensiven Geschmack.

Das Feldcafé öffnet während der Früchtesaison an Wochenenden und Feiertagen. Kuchen im Glas, Eistorte und andere Leckereien aus hofeigenen Früchten verwöhnen die Besucher. Die Erdbeersaison dauert von Mai bis Anfang August, Himbeeren und Brombeeren reifen von Ende Juni bis Mitte August.

Komfort und Service

Der Service auf Hof Schmörholm überzeugt durch Liebe zum Detail. Betten sind bei Ankunft bereits bezogen, Handtücher liegen bereit. Ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinen und Trocknern steht zur Verfügung. Die "Mäusestube" dient als Gemeinschaftsraum mit Spielzimmer für gesellige Stunden.

Haustiere sind in ausgewählten Unterkünften willkommen. Gummistiefel für den Stallbesuch und wetterfeste Kleidung sollten Gäste mitbringen, da das Hofleben durchaus robust zugeht. Große Taschen für verschmutzte Kleidung und gemütliche Hausschuhe gehören zur empfohlenen Packliste.

Ideale Lage zwischen Nord- und Ostsee

Hof Schmörholm liegt günstig zwischen Nord- und Ostsee in einer naturnahen und erlebnisreichen Region. Die Nähe zur Nordseeküste ermöglicht Tagesausflüge zu Stränden und Wattenmeererlebnissen. Gleichzeitig bietet die ländliche Umgebung Ruhe und Entspannung fernab des Trubels.

Die Region Nordfriesland lockt mit vielfältigen Ausflugszielen. Historische Städte, Naturschutzgebiete und kulturelle Sehenswürdigkeiten sind schnell erreichbar. Der Hof selbst bietet jedoch so viele Aktivitäten, dass Langeweile garantiert nicht aufkommt.

