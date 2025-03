Haartransplantation in der Türkei: Estepera Hair Clinic bietet erstklassige Behandlungen für deutsche Patienten

Die Türkei hat sich als weltweites Zentrum für Haartransplantationen etabliert, mit jährlich tausenden internationalen Patienten, die für hochwertige und kostengünstige Behandlungen einreisen. Die Estepera Hair Clinic in Istanbul gehört zu den führenden Spezialisten in diesem Bereich und zieht besonders viele Patienten aus Deutschland an.