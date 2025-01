Schöner Schmuck wird bares Geld: 6 gute Adressen für Goldankauf in Kiel

Wichtig ist dem seriösen Goldankäufer die genaue Prüfung von Echtheit und Feingehalt vor den Augen des Kunden. Gängige Methoden sind die Strichprobe, die Röntgenfluoreszenzanalyse oder bei Barren und Münzen zerstörungsfreie Tests wie Dichtemessung, Ultraschall oder Leitfähigkeit. So können auch Fälschungen entdeckt werden. Der Ankauf ist in Deutschland gesetzlich reguliert. Es ist ein überwachungsbedürftiges Gewerbe, bei dem die Zuverlässigkeit des Ankäufers geprüft wird. Jeder Ankauf wird mit einem Kaufvertrag samt Ausweiskopie dokumentiert.

1. Münzen und Edelmetalle Andreas Pacht e.K.

Seit über 25 Jahren ist das Kieler Unternehmen Münzen und Edelmetalle Andreas Pacht e.K. Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels und steht für kompetente Beratung und faire Preise. Das Angebot für Anleger ist außerordentlich umfangreich: Neben einem breiten Programm an kleinen Goldmünzen für besondere Anlässe gibt es auch Unzenstücke in Gold und Silber verschiedener Länder sowie Barren in unterschiedlichen Gewichtseinheiten. Die Verkaufspreise sind direkt an den Börsenkurs gekoppelt und somit immer auf aktuellem Marktniveau. Beim Ankauf von Gold, Silber und anderen Edelmetallen profitieren Kunden von der jahrzehntelangen Erfahrung. Münzen und Barren werden mit modernsten Prüfgeräten getestet und direkt gegen Barzahlung angekauft. Ein Kurs- oder Verlustrisiko entfällt durch den sofortigen Ankauf. Standort: Beselerallee 70

2. Juwelier Goldherz

Der Juwelier Goldherz in Kiel ist euer vertrauenswürdiger Partner für den Ankauf von Edelmetallen und Luxusgegenständen. Egal ob alter oder defekter Schmuck, Zahngold oder wertvolle Münzen – hier erhaltet ihr faire und transparente Preise für eure Schätze. Entscheidend für einen erfolgreichen Verkauf ist die Kenntnis des aktuellen Goldpreises, der täglich schwankt. Das Team von Goldherz beantwortet gerne all eure Fragen und erklärt transparent, wie der angebotene Preis zustande kommt. So seid ihr sicher, einen fairen Preis zu erhalten. Neben dem Goldankauf überzeugt Juwelier Goldherz mit einem exquisiten Sortiment an Schmuck und Markenuhren sowie Serviceleistungen wie Batteriewechsel und Weitenänderungen. Lasst euch kompetent beraten und findet euer perfektes Schmuckstück. Standort: Winterbeker Weg 44 im Rewe Center

3. Gold & Diamonds

Gold & Diamonds ist euer zuverlässiger Juwelier für den seriösen und diskreten Ankauf von Edelmetallen wie Gold und Silber in Kiel. Mit zwei Filialen in Kiel Gaarden und Kiel Mettenhof ist das Unternehmen stets für euch da. Egal ob Altgold, Bruchgold, Zahngold, Gold- und Silbermünzen oder auch Markenuhren – hier erhaltet ihr eine kostenfreie und unverbindliche Schätzung eurer Wertgegenstände. Bei einem Verkauf bekommt ihr den Betrag sofort in bar ausgezahlt. Gold & Diamonds zeichnet sich durch langjährige Kenntnisse und marktgerechte Preise aus. Profitiert auch ihr vom Verkauf nicht mehr benötigter Schmuckstücke und sichert euch so einen erfreulichen Nebenverdienst. Das freundliche Team steht euch bei offenen Fragen jederzeit gerne zur Seite. Standorte: Kurt-Schumacher-Platz 4 | Elisabethstraße 40

4. Das Schmuckwerk

Das Schmuckwerk in Kiel berät seit 1998 fachmännisch zum Thema Goldankauf. In der hauseigenen Goldschmiede könnt ihr eure alten Schätze diskret und zu fairen Preisen in Bargeld verwandeln lassen. Das Team von ausgebildeten Goldschmieden bewertet kostenlos und unverbindlich euren Goldschmuck, Zahngold, Goldmünzen und -barren sowie Bruchgold. Auch Silber, Platin sowie Edelsteine wie Diamanten werden angekauft. Die Auszahlung erfolgt sofort in bar oder per Überweisung. Neben dem Ankauf fertigt das Schmuckwerk auch individuellen Schmuck wie Trauringe, Colliers und Platinschmuck an. Termine sind ohne Wartezeit möglich. Standort: Knooper Weg 169

5. Juwelier Plottka

Juwelier Plottka ist ein Familienunternehmen mit drei Standorten in Kiel und Neumünster. Das Team bietet erstklassige Dienstleistungen rund um Gold, Silber und Edelmetalle an. Kunden können ihre Wertgegenstände zum Verkauf anbieten und erhalten dafür faire Preise. Die Experten von Juwelier Plottka führen präzise Bewertungen durch und garantieren transparente Selbstkostenpreise beim An- und Verkauf. Die Standorte im Kiel Cittipark, in Kiel Elmschenhagen und in der Marktpassage Neumünster sind modern ausgestattet und bequem erreichbar. Für Fragen vorab oder für Terminvereinbarungen steht das kompetente Team telefonisch oder über das Kontaktformular der Website zur Verfügung. Standorte: Mühlendamm 1 im Citti Park | Bebelplatz 10

6. Exchange AG

Die Exchange AG ist eine seriöse Adresse für den Ankauf von Gold, Schmuck, Diamanten und hochwertigen Uhren. Das Fachgebiet des Unternehmens ist breit gefächert: Vom Ankauf einzelner Schmuckstücke wie Goldketten, Ohrringe und Ringe über Platinschmuck, Perlschmuck und Brillantschmuck bis hin zu Goldmünzen, Goldbarren, Altgold, Bruchgold, losen Brillanten und Luxusuhren von Rolex, Cartier oder Breitling. Die Experten der Exchange AG bewerten die Stücke und unterbreiten dem Kunden ein faires, an den aktuellen Börsenpreisen orientiertes Angebot. Bei Annahme erhält der Kunde direkt Bargeld oder ab einem Betrag von 500 Euro eine Überweisung. Auch ein Ankauf per Post ist möglich. Standort: Galeria im Sophienhof Kiel

Verbraucher sollten Angebote gut vergleichen. Seriöse Ankäufer haben Preise nahe dem Materialwert abzüglich einer nachvollziehbaren Spanne für Aufwand und Risiko. Vorsicht ist geboten bei Ankauf per Post und Versprechen von Höchstpreisen bei gleichzeitig hohen Werbeausgaben.

Ortsinformationen Münzen und Edelmetalle Andreas Pacht e.K. Beselerallee 70 24105 Kiel 0431/8058185 E-Mail Website

Weitere Ortsinformationen Juwelier Goldherz Winterbeker Weg 44 24114 Kiel 0431/23741424 E-Mail Website

Gold & Diamonds Mettenhof Kurt-Schumacher-Platz 4 24109 Kiel 0431/526418 E-Mail Website

Gold & Diamonds Gaarden Elisabethstraße 40 24143 Kiel 0431/732070 E-Mail Website

Das Schmuckwerk Knooper Weg 169 24118 Kiel 0431/89462 E-Mail Website Instagram

Juwelier Plottka Hassee Mühlendamm 1 24113 Kiel 0431/88808470 Website

Juwelier Plottka Elmschenhagen Bebelplatz 10 24146 Kiel 0431/79939009 Website

Einkaufszentrum Sophienhof Sophienblatt 20 24103 Kiel 0431/673044 E-Mail Website

