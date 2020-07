Glutenfrei einkaufen bei "Senzo glutenfrei"

Zöliakie ist eine entzündliche chronische Erkrankung, die durch eine Überempfindlichkeit gegen das Eiweiß Gluten ausgelöst wird. Betroffene müssen meist lebenslang eine streng glutenfreie Diät einhalten.

Da Gluten nicht nur in allen gewöhnlichen Teigwaren, sondern auch in vielen anderen Fertigprodukten als Emulgator, Geliermittel, Stabilisator, Träger von Aromastoffen oder als billiger Füllstoff eingesetzt wird, sind unbeschwerte Einkäufe erstmal passé – immer muss vor dem Kauf ausführlich die Zutatenliste studiert werden, und frisches glutenfreies Gebäck ist in vielen Gegenden überhaupt nicht zu bekommen.



In Kiel können sich Betroffene über eine ganz besondere Erleichterung freuen: "Senzo glutenfrei", war der erste Fachmarkt für glutenfreie Lebensmittel mit integriertem Backshop in Deutschland, bietet in der Kämpenstraße/Ecke Holtenauer Straße ein glutenfreies Paradies.

Schon allein die Erfahrung, wieder einen Laden zu betreten und bedenkenlos alle vorhandenen Waren kaufen zu können, macht den Einkauf zum Erlebnis; darüber hinaus gibt es so viele verschiedene Angebote, dass sich der Speiseplan merklich abwechslungsreicher gestalten lässt. Neben den bekannten Produkten von großen Marken wie Schär oder 3Pauly finden sich auch die besten ausländischen Leckereien in den Regalen; so kann man bisher unbekannte Waffeln, Croissants, Pizzaböden, Laugenbrezeln, Biere, Suppen und vieles mehr testen.



Die größte Sensation sind jedoch die frischen glutenfreien Backwaren: Neben den verschiedensten Brotsorten locken auch Süßigkeiten wie Berliner, Kirschstriezel, und Rosinenschecken. Das luftig-lockere Gebäck ist von sehr guter Qualität und kaum von konventionellen Nahrungsmitteln zu unterscheiden. Dadurch, dass keinerlei normales Mehl in der Bäckerei verwendet wird, kann eine Kontaminierung sicher ausgeschlossen werden, und die Lebensmittel sind gut für eine streng glutenfreie Diät geeignet.