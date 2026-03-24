Was gab es zu gewinnen?

Neben zwei AIDA-Gutscheinen warteten zahlreiche attraktive Preise auf die Teilnehmer. Dazu zählten Mitfahrten bei der Windjammer-Segelparade 2026, eine Ballonfahrt bei der Willer Balloon Sail sowie REWE-Gutscheine im Wert von je 250 Euro. Auch Catamaran-Segeltouren, eine gesegelte Stadtrundfahrt und Strandtaschen im Kieler-Woche-Design gehörten zu den begehrten Preisen.

Das Kieler-Woche-Gewinnspiel bestand aus zwei Aktionen: "Meer Chancen" und "Sport für Kids". Bei "Meer Chancen" qualifizierten sich Teilnehmer durch den Kauf eines Loses der Deutschen Fernsehlotterie im Kieler-Woche-Design. Die Fernsehlotterie unterstützt mit ihren Aktionen deutschlandweit soziale Projekte wie die Seenotretter und die stadt.mission.mensch.

Spenden für soziale Projekte

Die Charity-Armbänder von "Sport für Kids" sind fester Bestandteil der Kieler Woche, genau wie Segelsport und Spiellinie. Der Erlös fließt in das Projekt "Kids in die Clubs" des Kieler Sportverbandes. Dieses ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwächeren Familien die Teilnahme am Vereinssport und schafft damit wichtige Chancengleichheit.

"Als gesamte Kieler-Woche-Crew gratulieren wir den glücklichen Gewinnerinnen herzlich", erklärt Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros. Er bedankt sich bei allen, die mit ihrem Engagement die Aktionen möglich gemacht haben. Die Kieler Woche 2025 stand unter dem Motto "Ein Zuhause für alle" – und verband Festivalspaß mit sozialem Engagement.

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