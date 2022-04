Frühjahrsmarkt auf dem Wilhelmplatz

Wann? 16. bis 24. April 2022, 14.00 bis 22.00 Uhr, am 16., 22. und 23. April 2022 bis 23.00 Uhr Wo? Wilhemsplatz Eintritt: frei

Die ganze Familie findet hier spannende Dinge zu tun. Lassen Sie sich Deftiges und Süßes schmecken, genießen Sie einen kleinen Imbiss oder schöne Getränke, oder setzen Sie sich einfach eine Weile und betrachten den Trubel in aller Ruhe.

Damit die Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Stände aufbauen können, ist der Wilhelmplatz ab Montag, 11. April 2022, 6.00 Uhr, gesperrt. Fahrzeuge, die dann noch auf dem "Willi" stehen, werden abgeschleppt. Der Abbau des Marktes ist voraussichtlich am Dienstag, 26. April 2022, 20:00 Uhr, abgeschlossen. Dann steht der Wilhelmplatz wieder als Parkraum zur Verfügung.

Der Frühjahrsmarkt findet von Samstag, 16. April 2022, bis Sonntag, 24. April 2022, statt. In der Regel öffnet der Markt von 14.00 bis 22.00 Uhr. Am Eröffnungstag sowie am Freitag, 22. April 2022, und Samstag, 23. April 2022, bleiben die Buden und Fahrgeschäfte bis 23.00 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag wird es nicht geben.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel