Was steckt hinter dem neuen Namen?

Der Name "Förde-Adler" ist das Ergebnis eines öffentlichen Wettbewerbs, bei dem zahlreiche Kielerinnen und Kieler ihre Vorschläge einreichen konnten. Die Mehrheit entschied sich für diesen Namen, der die Verbundenheit der Reederei mit der Region und der Kieler Förde ideal widerspiegelt.

Wie wurde der Name ausgewählt?

Aus vielen Einsendungen wählte die Jury fünf Favoriten, die dann zur Abstimmung standen. Am Ende überzeugte "Förde-Adler" die meisten Teilnehmenden. Bürgerbeteiligung und ein starker Bezug zur maritimen Kultur standen bei der Wahl im Mittelpunkt.

Was erwartet euch an Bord?

Mit einem frischen Design und neuem Anstrich wird das Schiff ab Frühjahr 2026 auf der Kieler Förde unterwegs sein. Ihr könnt euch auf bewährte Fahrtangebote freuen – zum Beispiel nach Laboe – und auf ein modernes, freundliches Ambiente an Bord.

Welche Vorteile bietet das neue Schiff?

Modernisiertes Erscheinungsbild

Fortführung beliebter Routen

Sichtbares Zeichen für die Region

Mehr Komfort und attraktive Angebote

Warum ist die Namensgebung besonders?

Die Aktion stärkt die Identifikation der Menschen vor Ort mit ihrer Region und der Reederei. Engagement und Kreativität der Kieler wurden belohnt: Unter den Teilnehmenden wurden attraktive Gewinne verlost – von Freifahrten bis zu exklusiven Erlebnissen.

Wie geht es jetzt weiter?

Das Schiff, bislang als "Schilksee" bekannt, wird aktuell für seinen neuen Einsatz vorbereitet. Ab Januar 2026 übernimmt es offiziell die Adler-Schiffe und setzt ab dem Frühjahr seine beliebten Fahrten auf der Förde unter neuem Namen fort.

Warum lohnt sich eine Fahrt mit dem Förde-Adler?

Ihr erlebt nicht nur die Schönheit der Kieler Förde, sondern auch das Gefühl, Teil einer lebendigen maritimen Tradition zu sein. Der "Förde-Adler" steht für Region, Komfort und Gemeinschaft – ein echtes Highlight für Einheimische und Gäste.

Wenn ihr mehr über spannende Unternehmungen in Kiel erfahren wollt, entdeckt unsere weiteren Empfehlungen für echte maritime Erlebnisse auf unserem kiel-magazin.de.