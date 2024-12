Erfrierungsschutzcontainer in Kiel: Warmer Schlafplatz für Obdachlose

Das Erfrierungsschutzprogramm bietet Platz für bis zu 20 Personen in gemeinschaftlichen Schlafsälen. Die Ausstattung umfasst Duschen und Toiletten. Die Container öffnen täglich um 17.30 Uhr und schließen am nächsten Morgen um 9.30 Uhr. Während der Nacht ist ein Wachdienst vor Ort, um für die Sicherheit der Übernachtenden zu sorgen.

Sozialdezernent Gerwin Stöcken betont, dass das bewährte Erfrierungsschutzprogramm das umfangreiche Hilfsangebot für wohnungslose Menschen in Kiel seit Jahren ergänzt. "Niemand sollte in unserer Stadt der Kälte schutzlos ausgeliefert sein", so Stöcken. Er appelliert an die Solidarität aller Kielerinnen und Kieler, ein wachsames Auge auf besonders gefährdete Mitmenschen zu haben und diese bei Bedarf auf das zusätzliche Angebot aufmerksam zu machen.

Beratung und Hilfe bei der Wohnungssuche