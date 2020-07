Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren richtig entsorgen

Kieler können defekte Energiesparlampen auf den beiden Wertstoffhöfen des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) in der Daimlerstraße 2 und im Wertstoffhof in Kiel Wellsee, Clara Immerwahr Strasse 6 entsorgen. Auch in zahlreichen Baumärkten werden Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren zurückgenommen.



Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und der Schadstoffsammelstelle sowie die Termine der mobilen Schadstoffsammlung sind im Internet unter www.abki.de aufgeführt.

Für weitere Informationen steht das Service-Team des ABK unter Telefon 04 31/58 54-0 oder persönlich im ABK-Kundenzentrum am Kleinen Kiel (Holstenbrücke) zur Verfügung.





Bildquelle: Energiesparlampen, © Thorben Wengert / pixelio.de