Feministische Satire mit Ella Carina Werner erleben

Wer ist Ella Carina Werner?

Ella Carina Werner zählt zu den bekanntesten Satirikerinnen Deutschlands. Als Mitherausgeberin der Titanic steht sie für kluge, humorvolle Literatur mit klarer feministischer Haltung. Ihre Lesungen sind ein Erlebnis.

In ihrem aktuellen Buch beweist Werner, dass feministische Themen nicht nur ernst, sondern auch sehr witzig sein können. Sie nutzt das traditionsreiche Tiergedicht, um gesellschaftliche Konflikte pointiert darzustellen.

Was macht feministische Tiergedichte besonders?

Feministische Tiergedichte bringen empowerte Weibchen und ungewöhnliche Blickwinkel in die Literatur. Werner durchbricht männlich geprägte Traditionen und sorgt so für neuen Schwung in der Satire. Bei einer Lesung von Ella Carina Werner erlebt ihr hochkomische Gedichte und alltagsnahe Geschichten aus dem Leben einer Frau, Mutter und Salonlöwin. Jeder Text vereint Humor und Tiefgang.

Werner berichtet von Abstürzen beim Whiskey-Tasting, kuriosen Nachtzug-Erlebnissen und skurrilen Flirts auf der Reeperbahn. Ihre Geschichten sind lebensnah und stets originell.



Neben ihrem aktuellen Buch veröffentlichte Werner bereits die gefeierten Geschichtenbände "Der Untergang des Abendkleides“ und "Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen“. Ihr Stil und Humor sind unverwechselbar. Eine Lesung mit Ella Carina Werner steht für Spritzigkeit und Empowerment. Ihre Texte nehmen euch mit auf eine Reise durch absurde und tiefgründige feministische Sichtweisen.

