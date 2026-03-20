Eine Orgel für das Konzerthaus

Welche Orgel soll ins Konzerthaus?

Eine Orgelkommission mit renommierten Fachleuten hat sich für eine moderne Konzertsaalorgel mit 50 bis 55 Registern ausgesprochen. Als Register bezeichnet man bei Orgeln die Pfeifen, aus denen die Töne entweichen. Das Instrument könnte sowohl solistisch als auch orchestral genutzt werden. Der früheste Einbau wäre im Jahr 2029 möglich. Insgesamt werden für die Orgel 1,8 Millionen Euro benötigt.

Georg Fritzsch, ehemaliger Generalmusikdirektor des Theaters Kiel von 2003 bis 2019, bringt es auf den Punkt: "Wer einen Konzertsaal will, muss auch eine Orgel wollen." Die Orgel ist das architektonische und künstlerische Zentrum des Konzertsaals. Das tonnenschwere Instrument erfüllt den Saal auf grandiose Weise mit Musik und ist unersetzlich.

Was bringt die Orgel für Norddeutschland?

Mit der Orgel würde die Sanierung des Konzerthauses vollendet und der besondere Rang des Konzertsaals in Norddeutschland unterstrichen. Eine hochwertige Konzertorgel gibt diesem einzigartigen Saal ein weiteres starkes Alleinstellungsmerkmal, weil es ansonsten in Schleswig-Holstein nur in der Lübecker Musikhochschule eine ähnliche Akustik außerhalb einer Kirche gibt. Sie stärkt damit seine Position als einen der attraktivsten Konzertorte nicht nur in der Region Kiel, sondern auch überregional.

Die Orgelszene hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt und ist so vielfältig und lebendig wie selten zuvor. Das eröffnet bei der Planung völlig neue Möglichkeiten. Das Programm für euch als Publikum kann dadurch noch vielfältiger gestaltet werden. Die Kombination aus historischem Saal und modernem Instrument verspricht spannende Konzerterlebnisse.

Wer macht die Orgel möglich?