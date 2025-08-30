Ehrenamt in Kiel: Deine Chance, Gutes zu tun und Neues zu erleben

Ob du dich für soziale Projekte, kulturelle Veranstaltungen oder den Umweltschutz interessierst – Ehrenamt gibt dir die Gelegenheit, dich in genau den Bereichen einzubringen, die dir am Herzen liegen. Gleichzeitig kannst du neue Fähigkeiten erlernen, Netzwerke knüpfen und echte Gemeinschaft erleben. Wusstest du, dass sich deutschlandweit rund 28,8 Millionen Menschen ehrenamtlich engagieren? Diese beeindruckende Zahl zeigt, wie wichtig freiwilliges Engagement für unsere Gesellschaft ist. Auch in Kiel gibt es viele spannende Möglichkeiten, sich einzubringen. Ob du nur ein paar Stunden deiner Zeit schenken möchtest oder langfristig etwas bewegen willst – die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bietet dir zahlreiche Gelegenheiten, deinen Beitrag zu leisten und dabei selbst zu wachsen. Hier sind einige der besten Ehrenamtsangebote in Kiel – vielleicht ist genau das Richtige für dich dabei! 1. Stadtmission Mensch

Die Stadtmission Kiel bietet eine breite Palette an Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Egal, ob du Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen möchtest, handwerklich mit anpacken kannst oder anderen Mut machst: Hier wirst du gebraucht. Vom Kaufhaus ECHT.GUT. über Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe bis hin zu Suchthilfeprojekten – du entscheidest, wo und wie du deine Fähigkeiten einbringen möchtest. Das Beste? Es gibt keine festen Zeitvorgaben, dein Engagement wird flexibel an deine Möglichkeiten angepasst. Standort: Walkerdamm 17

Website: stadtmission-mensch.de 2. Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holstein e.V.

Der Verein Trauernde Kinder SH e.V. unterstützt Kinder und Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben. Ob als ehrenamtliche Begleitung in Trauergruppen oder durch kreative Aktionen wie die Glücksei-Lotterie – hier kannst du aktiv dazu beitragen, dass Betroffene wieder Mut schöpfen. Das Engagement wird durch Schulungen und Austauschmöglichkeiten begleitet, sodass du bestens auf deine Aufgabe vorbereitet bist. Standort: Lerchenstraße 19a

Website: trauernde-kinder-sh.de 3. Kieler Anker

Der Kieler Anker bietet dir die Möglichkeit, dich in vielfältigen Bereichen einzubringen. Ob bei der Tresenarbeit, in der Küche, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder als Fahrer für Essensspenden: Hier wird deine Hilfe dringend benötigt. Besonders willkommen sind Menschen, die ihre eigene Lebenserfahrung einbringen möchten. Ein tolles Umfeld, um direkt etwas zu bewegen! Standort: Schaßstraße 4

Website: kieler-anker.de 4. Kulturgrenzenlos e.V.: Gemeinsam Vielfalt leben

Hier wird interkultureller Austausch großgeschrieben! Kulturgrenzenlos e.V. bringt Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen, um Vorurteile abzubauen und Freundschaften zu fördern. Ob beim Tandemprojekt, bei interkulturellen Events oder in Workshops: Dein Engagement trägt dazu bei, Kiel bunter und offener zu machen. Standort: Lorentzendamm 6-8

Website: kulturgrenzenlos.de 5. Kultur vor Ort Kroog: Bühne frei für ehrenamtliches Engagement

Seit 20 Jahren bereichert Kultur vor Ort Kroog das Kieler Ostufer mit großartigen Veranstaltungen – von Konzerten über Theater bis hin zu Lesungen. Du möchtest hinter die Kulissen blicken und die lokale Kulturszene aktiv mitgestalten? Ob bei der Organisation von Events oder als helfende Hand vor Ort: Hier kannst du deine Leidenschaft für Kultur ausleben. Standort: Erlenkamp 3

Website: kultur-kroog.de

6. Gospelboat Kiel: Musik mit Herz und Botschaft

Das Team vom Gospelboat bei ihrem Sommerkonzert 2023, © Gospelboat Kiel e.V.

Das Gospelboat Kiel ist mehr als nur ein Chor – es ist eine Gemeinschaft, die Musik und Freude teilt. Ob als Sänger bzw. Sängerin oder in der Organisation von Konzerten: Hier kannst du Teil von etwas Besonderem werden. Die mitreißenden Stücke und die intensive Verbindung zwischen Publikum und Chor machen jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis. Standort: Harmsstraße 123

Website: gospelboat-kiel.de 7. Permakulturzentrum Kiel: Für eine grünere Stadt

Das Permakulturzentrum Kiel zeigt, wie nachhaltiges Leben in der Stadt funktionieren kann. Von Workshops über den Bau von Solartrocknern bis hin zur Apfelernte auf der Streuobstwiese: Hier kannst du dich für eine bessere Umwelt einsetzen und dabei selbst viel lernen. Perfekt für alle, die Natur und Gemeinschaft lieben! Standort: Lorentzendamm 6-8

Website: permakulturzentrum.org 8. Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.

Der VAMV setzt sich für die Rechte und Belange von Alleinerziehenden ein. Du kannst dich hier ehrenamtlich engagieren, indem du Familien bei rechtlichen und sozialen Herausforderungen unterstützt oder bei politischen Aktionen mitwirkst, um die Lebenssituation von Einelternfamilien zu verbessern. Standort: Kielline 275

Website: vamv.de 9. Johanniter Kiel

Die Johanniter bieten dir zahlreiche Möglichkeiten, Menschen in deiner Region aktiv zu helfen. Egal, ob jung oder alt – hier gibt es keine Altersgrenze, solange du dich fit genug für die Aufgaben fühlst. Ob Sanitätsdienst, Unterstützung im Katastrophenschutz oder Arbeit mit älteren Menschen: Jeder kann seine individuellen Stärken einbringen und etwas für das Gemeinwohl tun. Ein Ehrenamt bei den Johannitern ist mehr als nur Hilfe – es ist ein gemeinsames Miteinander, das verbindet. Standort: Beselerallee 59a

Website: johanniter.de Vielfältige Möglichkeiten beim Ehrenamt Wie du siehst, gibt es in Kiel unzählige Möglichkeiten, dich ehrenamtlich zu engagieren und dabei etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Ehrenamtliches Arbeiten ist nicht nur eine tolle Gelegenheit, anderen zu helfen, sondern auch eine Chance, neue Fähigkeiten zu entdecken, sinnvolle Kontakte zu knüpfen und das eigene Leben zu bereichern. Egal, ob du dich für soziale Projekte, Umwelt- und Naturschutz, Kultur oder Bildung interessierst – dein Engagement macht einen Unterschied und stärkt die Gemeinschaft. Kiel ist voller engagierter Menschen und Organisationen, die darauf warten, von dir unterstützt zu werden. Vielleicht entdeckst du dabei sogar eine neue Leidenschaft oder findest ein Team, mit dem du dich verbunden fühlst. Also, worauf wartest du noch? Werde Teil der Ehrenamtsbewegung in Kiel, tue Gutes und erlebe, wie viel Freude es macht, aktiv mitzugestalten. Dein Einsatz zählt – für deine Stadt, für andere und für dich selbst!

