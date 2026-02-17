Was erwartet euch im Writers Room?

Der erstmalig stattfindende "Writers Room" ist ein offener Treffpunkt für alle, die sich für Drehbuchschreiben interessieren. Jedes Treffen startet mit einem kurzen Input zu einem bestimmten Aspekt des Schreibens. Danach geht es in ein freies Gespräch, in dem ihr Fragen stellen und Erfahrungen teilen könnt. Von Brainstorming bis zur Überarbeitung letzter Fassungen – hier wird der gesamte kreative Prozess beleuchtet.

Ihr braucht weder Vorerfahrung noch fertige Ideen mitzubringen. Der Writers Room richtet sich an erfahrene Autoren genauso wie an Neugierige, die einfach mal reinschnuppern möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommt einfach vorbei und lasst euch inspirieren – die Atmosphäre ist locker und einladend.

Wo und wann finden die Treffen statt?