Blueberry Writers Room in Kiel
Kultur Kino
Freizeit Events
Ihr liebt Geschichten und wollt eure Ideen zu Papier bringen? Der Blueberry Writers Room in Kiel lädt euch ein, gemeinsam in die Welt des Drehbuchschreibens einzutauchen. Passend zum Filmfest Schleswig-Holstein im März trefft ihr hier Gleichgesinnte, tauscht euch aus und entwickelt eure Projekte weiter – ganz ohne Druck oder Vorkenntnisse.
Was erwartet euch im Writers Room?
Der erstmalig stattfindende "Writers Room" ist ein offener Treffpunkt für alle, die sich für Drehbuchschreiben interessieren. Jedes Treffen startet mit einem kurzen Input zu einem bestimmten Aspekt des Schreibens. Danach geht es in ein freies Gespräch, in dem ihr Fragen stellen und Erfahrungen teilen könnt. Von Brainstorming bis zur Überarbeitung letzter Fassungen – hier wird der gesamte kreative Prozess beleuchtet.
Ihr braucht weder Vorerfahrung noch fertige Ideen mitzubringen. Der Writers Room richtet sich an erfahrene Autoren genauso wie an Neugierige, die einfach mal reinschnuppern möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommt einfach vorbei und lasst euch inspirieren – die Atmosphäre ist locker und einladend.
Wo und wann finden die Treffen statt?
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Die Treffen finden in der Alten Mu im Turmgebäude im ersten Stock statt, direkt unter dem Kunstraum B, und startet am 19. Februar 2026 um 19 Uhr.
Bei Fragen rund um den Writers Room schreibt einfach eine Mail an samuel.poerksen@blueberry-kiel.de. Er steht euch gerne zur Verfügung und freut sich auf eure Nachricht, denn so könnt ihr euch vorab informieren oder spezielle Anliegen klären.
Ihr sucht weitere kreative Angebote in eurer Stadt? Wir von kiel-magazin.de halten viele inspirierende Tipps für euch bereit.