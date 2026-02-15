Was erwartet euch in der Ausstellung?

Zehn Studierende zeigen Videoarbeiten, die dokumentarische Ansätze gezielt irritieren. Die Werke bewegen sich zwischen Beobachtung und Konstruktion und stellen etablierte Sehgewohnheiten infrage. Durch den Einsatz algorithmischer Verfahren entstehen neue visuelle Erzählformen, die die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung verwischen.

Die Ausstellung läuft vom 12. bis 27. Februar 2026 im Kunstraum B der ALTEN MU, Eingang Brunswikerstraße 15. Öffnungszeiten sind mittwochs bis freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, sodass ihr ohne Hürden in die Welt zwischen Dokument und Konstruktion eintauchen könnt.

Die Arbeiten thematisieren eine hochaktuelle Frage: Wie glaubwürdig sind Bilder in Zeiten von KI und digitaler Manipulation? Statt eindeutige Antworten zu geben, schaffen die Studierenden bewusst Ambivalenzen. Diese kritische Auseinandersetzung macht die Ausstellung zu einem Reflexionsraum über zeitgenössische Bildkultur.

Seid ihr neugierig auf weitere Kulturhighlights? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.