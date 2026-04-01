Wie funktioniert die Online-Beantragung?

Der digitale Antrag läuft komplett über die Website der Stadt. Ihr benötigt dafür einen gültigen Personalausweis und euren Fahrzeugschein. Nach erfolgreicher Prüfung erhaltet ihr sofort einen vorläufigen Parkausweis als PDF zum Ausdrucken. Das Original kommt innerhalb von 14 Tagen per Post zu euch nach Hause.

Die Bezahlung erfolgt direkt online per PayPal oder Kreditkarte. Der gesamte Prozess dauert nur wenige Minuten – der Gang zur Zulassungsbehörde entfällt komplett. Voraussetzung ist, dass ihr mit Hauptwohnsitz in einer ausgewiesenen Bewohnerparkzone gemeldet seid. Das Fahrzeug muss entweder auf euch zugelassen sein oder von euch dauerhaft genutzt werden. Pro Person wird grundsätzlich nur ein Parkausweis für ein Fahrzeug ausgestellt.

Auch Mitglieder von Car-Sharing-Organisationen können einen Ausweis beantragen. In bestimmten Fällen, etwa wenn das Fahrzeug nicht auf euch zugelassen ist, müsst ihr zusätzliche Nachweise einreichen.

Was kostet der Parkausweis?

Der Bewohnerparkausweis ist ein Jahr gültig und kostet in den meisten Zonen 30,- Euro. Eine Ausnahme bildet die Parkzone N in Neumühlen-Dietrichsdorf, dort beträgt die Jahresgebühr nur 20,- Euro. Die Bezahlung erfolgt bequem online während des Antragsprozesses.

Die Zonen sind in Bereichen mit besonders hohem Parkdruck eingerichtet. Dazu zählen die Innenstadt und dicht bebaute Quartiere. Ziel ist es, euch als Anwohnenden bessere Chancen zu geben, wohnortnah einen Parkplatz zu finden.

Neue Zonen am Schrevenpark

Ab April 2026 kommen drei neue Parkzonen rund um den Schrevenpark hinzu. Die Zone S1 liegt im französischen Viertel, S2 umfasst den Schrevenpark selbst und S3 erstreckt sich vom Exerzierplatz zum Schrevenpark. Die Stadt informiert betroffene Bewohner vorab mit Faltblättern und Plakaten vor Ort.

Mit dem Aufstellen der Schilder gilt die Neuregelung offiziell. Die Einrichtung ist Teil des Mobilitätskonzepts "Ruhender Kfz-Verkehr 2035". Die genauen Zonengrenzen findet ihr online unter www.kiel.de/parkzonen.

Warum lohnt sich der Parkausweis?

In den ausgewiesenen Zonen habt ihr mit dem Ausweis deutlich bessere Chancen auf einen Stellplatz in Wohnortnähe. Die Bewohnerparkzonen sind speziell für eure Bedürfnisse reserviert. Ohne gültigen Ausweis drohen in diesen Bereichen Bußgelder beim Parken.

Der geringe Jahresbeitrag amortisiert sich schnell durch die gesparte Zeit bei der Parkplatzsuche. Besonders in der Innenstadt und den dicht bebauten Quartieren macht sich der Ausweis täglich bezahlt.

Mehr praktische Tipps rund um Mobilität und Alltag in der Landeshauptstadt findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de – eure Anlaufstelle für lokale Themen.