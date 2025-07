Die St. Nikolai Kirche in Kiel

Entstehung nach der Stadtgründung

Der Bau der Nikolaikirche begann kurz nach der Stadtgründung durch Adolf IV. von Schauenburg und Holstein um 1242. Die Kirche entstand als dreijochiges Backstein-Langhaus mit dreiseitig freistehendem Turm direkt am Alten Markt. Etwa hundert Jahre später bauten die Kieler die gotische Hallenkirche nach dem Vorbild der Petrikirche in Lübeck grundlegend um.

Die Architekten erhöhten das Dach wesentlich und schufen unter diesem einen durchgängigen gotischen Langchor. Sie erhielten eine imposante Backsteinhallenkirche mit einem dreischiffigen, nahezu quadratischen Langhaus und einem einschiffigen Chor. Der ebenfalls erhöhte Turm wurde jetzt vom Dach teilumschlossen und erhielt ein Spitzdach mit vier angefügten Ecktürmen. Diese Gestaltung bestimmt seither Kiels mittelalterliches Stadtbild.

Frühe Katastrophen und Wiederaufbau

1486 schlug das Schicksal erstmals zu: Ein Blitzschlag setzte die Kirche in Brand und zerstörte sie vollständig. Die Kieler bauten ihre Hauptkirche wieder auf. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts integrierten die Baumeister den Turm durch den Anbau der Rat- und der Rantzaukapelle vollständig in den Kirchenbau. Diese Erweiterungen verliehen dem Gotteshaus seine charakteristische Form.

Reformation und religiöse Unruhen

1526 führte Marquard Schuldorp die Reformation an die Nikolaikirche und leitete damit eine neue Ära ein. Im folgenden Jahr kam der umstrittene Prediger Melchior Hofmann nach Kiel. Seine apokalyptischen Predigten sorgten für Aufruhr in der Stadt. Besonders seine Vorwürfe gegen die Honoratioren der Stadt, sie hätten sich am Kirchengut bereichert, führten zu Unruhen und gesellschaftlichen Spannungen.

Der katholische Stadtpfarrer Wilhelm Pravest, ein Augustiner-Chorherr vom Kloster Bordesholm, heizte den religiösen Streit zusätzlich an. Diese Zeit zeigt die Zerrissenheit der Reformationszeit und ihre Auswirkungen auf das städtische Leben in Kiel.

Dramatische Ereignisse im 18. Jahrhundert

Am 2. Februar 1771 ereignete sich ein tragisches und außergewöhnliches Unglück. Während eines Gottesdienstes traf ein Blitz den Turm der Kirche. Der Blitz fuhr, ohne zu zünden, direkt in die Kirche hinein. Der Archidiakon Meißner, der als Besucher am Gottesdienst teilnahm, wurde auf seinem mit Messingstäben versehenen Predigersitz so schwer verletzt, dass er wenige Tage später an den Folgen starb.

Bereits 1760 hatte die Kirche Glück im Unglück erlebt. Als das benachbarte Haus in der Schuhmacherstraße 7 brannte, flogen die Funken über den Nikolaifriedhof und entzündeten ein Feuer im Dachreiter der Kirche. Pfarrer Konrad Bruns bewies großen Mut und Geistesgegenwart. Da der Wasserstrahl der städtischen Feuerspritzen nicht bis zum Turm reichte, ließ er eine kleine Spritze auf den Dachboden schaffen. Dort löschte er persönlich mit dem Wasserrohr den entstehenden Brand und rettete so die Kirche vor größerem Schaden.

Propstei und bedeutende Geistliche

1811 richteten die kirchlichen Behörden die Propstei Kiel ein. Das Propstenamt wurde mit einem Pfarramt an der Kieler Nikolaikirche verbunden, was die Bedeutung der Kirche unterstrich. 1816 wurde Claus Harms Archidiakon und 1835 Hauptpastor und Propst. Von 1854 bis 1866 wirkte Karl Friedrich Christian Hasselmann als Hauptpastor an der Nikolaikirche.

Neugotische Umgestaltung im 19. Jahrhundert