Die Kieler Erinnerung an Abfallvermeidung: Neuer Mehrweg-Bus

Speisen und Getränke zum Mitnehmen werden noch immer überwiegend in Einwegverpackungen transportiert. Laut Deutscher Umwelthilfe werden dadurch in ganz Deutschland pro Stunde 520.000 Essensboxen, Menüschalen und Pizzakartons für den Außer-Haus-Konsum verbraucht. Diese wertvollen Rohstoffe werden nach nur kurzem Gebrauch entsorgt und im Restabfall verbrannt.

Neue Mehrwegpflicht für Gastronomen

"Als kleine Erinnerung im Alltag, dass es auch anders geht, rollt nun der Mehrwegbus durch Kiel. Denn spätestens seit Anfang 2023 gilt: Gastronomische Betriebe müssen ab einer bestimmten Größe Speisen und Getränke zum Mitnehmen auch in Mehrwegverpackungen anbieten", erläutert Kiels Umweltdezernentin Alke Voß. Alle anderen Betriebe müssen zumindest von Kunden und Kundinnen mitgebrachte Behältnisse befüllen.

Doch nicht nur das Angebot, auch die Nachfrage muss stimmen. "Es sind also auch die Kunden und Kundinnen gefragt. Deswegen macht der Mehrwegbus auf die vielen Vorteile von Mehrweg aufmerksam und regt hoffentlich viele Kieler:innen und Besucher:innen dazu an, künftig Speisen und Getränke in Mehrwegverpackungen mitzunehmen", so Alke Voß.

Informationen und Materialien

Damit sich Kundinnen über Mehrwegsysteme für den Außer-Haus-Konsum informieren können, hat das Zero-Waste-Projekt Informationsmaterialien für Gastronominnen erarbeitet. Für Betriebe, die sich der Mehrwegkampagne der Landeshauptstadt Kiel anschließen wollen, stellt das Umweltschutzamt kostenlos Sticker und Plakate zur Verfügung. Interessierte können sich per E-Mail an zerowaste@kiel.de wenden. Weitere Informationen gibt es auch online unter kiel.de/zerowaste.

Eine weitere Maßnahme auf dem Weg zur Zero Waste City ist der nachhaltige und abfallfreie Umgang mit Essen. Hier ist Kiel bereits auf einem guten Weg: 2024 Jahr wurde der Stadt der offizielle Titel foodsharing-Stadt verliehen.