Der Original Kieler Poetry Slam: Hochkaräter der Slam-Szene

Bekannte Namen und neue Talente

Beim Poetry Slam treten Dichter, Autoren und Wortakrobaten mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an. Das Publikum kürt am Ende den Sieger des Abends. Moderiert wird der Dichterwettstreit von Björn Högsdal, dem Geschäftsführer von assemble ART, der die Poetry-Slam-Szene in Schleswig-Holstein seit 2002 maßgeblich prägt.

Auf der Bühne stehen sowohl bekannte Namen als auch vielversprechende Newcomer. Die genauen Teilnehmer werden erst kurzfristig bekanntgegeben, um die Spannung zu steigern. Erfahrungsgemäß ist aber mit einer bunten Mischung aus Comedy, Lyrik, Kurzgeschichten, Rap und Kabarett zu rechnen.

Wortkunst vom Feinsten

Poetry Slams, auch Dichterschlachten genannt, haben sich in den letzten Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Die Faszination liegt in der Unmittelbarkeit und Authentizität der Texte und Performances. Hier wird Wortkunst lebendig und hautnah erlebbar. Wenn der Funke von der Bühne auf das Publikum überspringt, ist Gänsehaut garantiert.

assemble ART ist Schleswig-Holsteins größte Agentur für Poetry Slams, Bühnenliteratur und Workshops in diesem Bereich. Neben den monatlichen Slams in Kiel organisiert assemble ART auch Poetry Slams in Flensburg, Neumünster, Sylt, Husum und anderen Städten sowie Galaveranstaltungen in ganz Norddeutschland.

Infos und Tickets

Der Original Kieler Poetry Slam findet am Donnerstag, 12. Juni 2025 um 19.30 Uhr im KulturForum in der Stadtgalerie Kiel statt. Der Eintritt kostet 12,- Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr, ermäßigt 9,- Euro.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie dem Welcome Center Kieler Förde sowie online unter kiel-sailing-city.de erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung.