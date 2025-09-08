Geschichte erleben im zeiTTor Museum Neustadt

Ein Museum mit klarem Konzept

Das zeiTTor verfolgt ein einzigartiges Konzept mit dem Motto "Aktion – Interaktion – Kommunikation". Die Ausstellung spricht bewusst alle Sinne an und richtet sich besonders an Kinder und Familien. Das Museum versteht sich als außerschulischer Lernort und kulturtouristischer Freizeitort von überregionaler Bedeutung.

Die Einrichtung unter städtischer Trägerschaft entspricht den ethischen Richtlinien für Museen nach dem ICOM-Kodex. Gleichzeitig fungiert das zeiTTor als Ort der Kommunikation und des Austauschs von Forschungsergebnissen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen als Ansprechpartner für geschichtliche, archäologische und heimatgeschichtliche Fragestellungen zur Verfügung.

Drei Themenschwerpunkte prägen die Ausstellung

Das Museum thematisiert die Entwicklung von Mensch und Umwelt an der Lübecker Bucht. Drei Hauptbereiche strukturieren die Dauerausstellung: der spätmesolithische Siedlungsplatz "Marienbad", die Ur- und Frühgeschichte des Kreises Ostholstein und die Geschichte der Stadt Neustadt in Holstein.

Zu den besonderen Schätzen gehören außergewöhnliche archäologische Objekte vom Siedlungsplatz "Marienbad". Einige dieser Funde besitzen Alleinstellungsmerkmale. Die Sammlung umfasst archäologische Objekte von der Altsteinzeit bis zur Völkerwanderungszeit sowie Exponate aus der Neustädter Stadtgeschichte.

Besondere Sammlungen und Exponate

Ein weiterer Sammlungsschwerpunkt widmet sich dem Bänkelsänger Ernst Becker. Aus seinem Nachlass stammen unter anderem Moritatentafeln des Neustädter Malers Adam Hölbing. Diese Exponate geben Einblicke in eine besondere Form der Volkskultur.

Die Ausstellung vermittelt anhand der Exponate einen umfassenden Einblick in den Alltag und das Leben der Menschen von der Altsteinzeit bis heute. Moderne Gestaltungsprinzipien, klare thematische und visuelle Leitlinien sowie leicht verständliche Texte prägen die Präsentation.

Aktionsbereiche als Herzstück des Museums

Die Aktionsbereiche bilden das Herzstück des zeiTTor Museums. Hier können Besuchende vorgeschichtliche Arbeitstechniken selbst ausprobieren. Diese interaktiven Elemente schärfen das Profil des Museums und begründen seinen besonderen Ruf.

Das museumspädagogische Angebot ergänzt die Aktionsbereiche perfekt. Keine trockenen Vorträge, sondern das Ausprobieren von nachgebauten Steinzeitgeräten und alten Werkzeugen steht im Mittelpunkt. Die humorvolle und leicht verständliche Vermittlung spricht Menschen aller Altersgruppen an.

Bildung für nachhaltige Entwicklung im Fokus