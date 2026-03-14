Studieren für alle: Das Kontaktstudium an der Uni Kiel startet ins Sommersemester

Welche Fachbereiche stehen zur Wahl?

Das Spektrum reicht von Ernährungswissenschaften über Elektrotechnik bis zur Philosophie. Ihr findet Angebote aus Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft. Auch naturwissenschaftliche Fächer wie Mathematik, Physik und Geowissenschaften sind vertreten. Zusätzlich erwarten euch Veranstaltungen aus Soziologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und vielen weiteren Disziplinen.

Die CAU entwickelt eigens konzipierte Seminare zur Kompetenzförderung. Man lernt beispielsweise effektive Methoden zum Merken und Techniken zur Stärkung der eigenen Gedächtnisleistung. Diese praxisnahen Angebote ergänzen das klassische Vorlesungsprogramm ideal. So könnt ihr gezielt an euren persönlichen Fähigkeiten arbeiten und individuelle Bildungsinteressen verfolgen.

Ihr habt das Privileg, ohne Prüfungsstress zu studieren. Die Veranstaltungen finden primär in den Universitätsräumen statt, ergänzt durch Online-Angebote via Video-Konferenzen. Auf Wunsch könnt ihr euch an Lehrende wenden und in Absprache mit dem Prüfungsamt Prüfungen ablegen. Dies gilt für reguläre Lehrveranstaltungen der Universität, die über das Kontaktstudium zugänglich sind. Ihr entscheidet selbst, ob ihr nur teilnehmen oder auch Leistungsnachweise erbringen möchtet. Die Flexibilität liegt ganz bei euch.

Wie viel kostet die Teilnahme?

Die Teilnahmegebühr beträgt pauschal 75 Euro pro Semester. Darin enthalten sind der Zugang zur Wissenschaftsplattform OLAT und die Nutzung vieler Universitätseinrichtungen. Mit KielPass oder vergleichbarem Nachweis zahlt ihr nur 20 Euro. Die Anmeldung für das Sommersemester ist ab dem 16. März möglich.

Das Kontaktstudium verbindet akademische Qualität mit maximaler Flexibilität. Ihr studiert in eurem eigenen Tempo und wählt aus freien Plätzen regulärer Lehrveranstaltungen. Alle Interessierten und alle Jahrgänge sind willkommen. Ob jung oder im besten Alter, mit oder ohne Vorkenntnisse: Hier findet ihr euren weiterbringenden Kontakt zur Universität. Das Team versteht sich als Ansprechpartner für universitäre Weiterbildung und greift eure individuellen Bildungsinteressen auf. So bleibt lebenslanges Lernen keine leere Phrase.

Auf der Suche nach weiteren Bildungsmöglichkeiten in Norddeutschland? Wir von hamburg-magazin.de haben noch viele inspirierende Tipps für euch parat.