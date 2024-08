Das ChatGPT-Tool der Specht GmbH ist in aller Munde: Darum ist Deutschland so begeistert

ChatGPT-Tool der Specht GmbH gratis und anonym nutzen: So funktioniert es

Die Specht GmbH, eine führende SEO-Agentur aus München, hat auf ihrer Webseite ein gratis ChatGPT-Tool in deutscher Sprache veröffentlicht. Was ist das Besondere daran? Es gewährt Nutzern nicht nur einen kostenlosen Zugriff auf die neueste ChatGPT-Version (GPT-4), sondern ist auch anonym.

Das ist ein großer Unterschied zum Zugriff auf ChatGPT direkt auf der ChatGPT-Webseite. Dort müssen Nutzer nämlich zuerst einen Account anlegen, bevor sie dem Chatbot ihre Fragen stellen dürfen. Kostenlose ChatGPT-Accounts haben darüber hinaus auch nur Zugriff auf das GPT-3.5-Sprachmodell. Das GPT-4-Modell steht nur zahlenden Nutzern zur Verfügung.

Das Gratistool der Specht GmbH ist deshalb für alle sehr wertvoll, die in den Genuss des weiterentwickelten GPT-4-Modells kommen wollen, ohne gleich das Portemonnaie zücken zu müssen.

Einzige Einschränkung: Im ChatGPT-Tool der Specht GmbH können lediglich 2.000 Tokens pro Suchanfrage eingegeben werden. Das entspricht ungefähr 1.100 Wörtern in deutscher Sprache, was aber immer noch eine ganze Menge ist. Die Anzahl der Suchanfragen ist dabei nicht eingeschränkt. Theoretisch kann man also nach jeder Antwort von ChatGPT ein weiteres Prompt mit 1.100 Wörtern eingeben.

Die Unterschiede der GPT-Sprachmodelle

Wie bereits erwähnt, haben Nutzer auf der ChatGPT-Seite mit einem kostenlosen Account nur Zugriff auf das GPT-3.5-Sprachmodell, GPT-4 ist nur für Premium-Accounts erhältlich.

GPT-3.5 wurde mit 175 Milliarden Parametern trainiert und enthält Informationen bis September 2021. GPT-4 dagegen wurde mit mehreren Billionen Parametern trainiert und mit Datensätzen bis April 2023 gefüttert. Zusätzlich verfügt GPT-4 auch über eine Schnittstelle zum Internet, sodass es zur Beantwortung von Suchanfragen nicht nur auf seinen Trainingsdatensatz zurückgreifen kann, sondern auch online nach Antworten suchen kann.

Bei der Weiterentwicklung auf GPT-4 wurde besonders viel Wert daraufgelegt, dass die Antworten verlässlich sind, der Chatbot kreativer in seiner Aufgabenbewältigung ist und auch bei sehr nuancierten Anfragen eine korrekte und zufriedenstellende Antwort geben kann.

Die Sicherheit wurde bei GPT-4 ebenfalls erhöht, sodass es jetzt unwahrscheinlicher ist, dass der Chatbot bei geschickter Überlistung Antworten gibt, die eigentlich verboten sind (z. B. sogenannte Hassrede oder sogenannte Hetze).

Was kann das GPT-4-Sprachmodell?

Während GPT-3.5 ein reiner Chatbot mit Textgenerierung war, kann GPT-4 auch andere Aufgaben lösen, zum Beispiel:

Bilder interpretieren und Graphen analysieren

Komplexe Aufgabenstellungen bearbeiten (z. B. arithmetische Probleme)

Antworten auf aktuelle Fragen geben (z. B. zu politischen Ereignissen)

Im Internet nach Informationen suchen

Mit dem von der Specht GmbH zur Verfügung gestellten kostenlosen ChatGPT-Tool ist zwar nur die Textgenerierung möglich, doch auch hier bieten sich sehr viele Möglichkeiten:

In Sekundenschnelle Texte zu einem bestimmten Thema erstellen

Texte in verschiedene Sprachen übersetzen lassen

Längere Texte zusammenfassen, Auszüge oder Blurbs erstellen

Ideenfindung und Recherche zu einem Thema (z. B. Blogthemen auf der Firmenwebseite )

) Beantwortung von Fragen

Wie sieht die Zukunft von ChatGPT aus?

OpenAI entwickelt ChatGPT und die GPT-Sprachmodelle kontinuierlich weiter. Insidern zufolge steht die Veröffentlichung von GPT-5 noch in diesem Jahr an. Die Weiterentwicklung soll noch effizienter arbeiten als GPT-4. Beispielsweise sollen die Kosten pro Anfrage gesenkt werden und die Textgenerierung noch besser werden.

Es soll auch möglich sein, mehrere Aufgaben pro Prompt auf einmal lösen zu lassen, was auch das Lösen von sehr komplexen Problemen möglich macht.

Zudem soll in GPT-5 der ebenfalls von OpenAi entwickelte Bildgenerator DALL-E 3 integriert werden. Damit können in GPT-5 Bilder direkt per Texteingabe generiert werden.

Eine Spracheingabe sowie eine Sprachausgabe in verschieden klingenden Stimmen soll in GPT-5 ebenfalls möglich sein, was die Unterhaltung mit dem Chatbot auf ein noch höheres und natürliches Level heben soll.

Fazit: Das gratis ChatGPT-Tool der Specht GmbH bietet viele Möglichkeiten zur Arbeitserleichterung

ChatGPT ist ein mächtiger Chatbot, der schon in der Grundversion GPT-3.5 einiges kann. Richtig entfaltet er seine Möglichkeiten aber erst in der Version GPT-4, für die Nutzer auf der ChatGPT-Webseite bezahlen müssen.

Die Specht GmbH stellt auf ihrer Webseite jedoch eine abgespeckte GPT-4-Version kostenlos zur Verfügung, die obendrauf anonym genutzt werden kann. Ideal also, um die Funktionen von GPT-4 ausführlich zu testen und herauszufinden, für welche Aufgaben der Chatbot geeignet ist.