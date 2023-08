Endlich online: 5 Gründe für die eigene Firmenwebsite

Viele Firmen in Kiel, die es vor allem auf den lokalen Absatz abgesehen haben, verfügen über keine eigene Firmenwebsite. Vielleicht wurde dieses Projekt in der Vergangenheit stets aufgeschoben, um sich zunächst um das Tagesgeschäft kümmern zu können. Vielleicht wurde auch gar nie ernsthaft über diese Option nachgedacht. Dabei gibt es viele gute Gründe, eine Firmenwebsite an den Start zu bringen. Welche dies sind, das klären wir in diesem Artikel.

Neue Kunden und Zielgruppen erreichen

Haben die Effekte der Rezession bereits einen negativen Einfluss auf das eigene Geschäft? Sind die Kunden etwas zurückhaltender als früher, wenn es um den nächsten Einkauf geht? In einer solchen Situation ist es besonders wichtig, neue Zielgruppen mit dem eigenen Angebot in Kontakt zu bringen. Mithilfe einer Firmenwebsite ist dies am besten möglich. Auch auf lokaler Ebene sind viele Personen auf der Suche nach neuen Angeboten. Wo finde ich zum Beispiel noch einen guten Schuster in Kiel?

Insbesondere die jüngere Generation handelt bei einer solchen Suche nicht nur nach persönlichen Empfehlungen. Stattdessen ist die kurze Recherche im Internet an diese Stelle getreten. Und nur wer dort ein Mindestmaß an Präsenz zeigt, der ist dazu in der Lage, sich für den nächsten Einkäufer in Stellung zu bringen.

Eine professionelle Außendarstellung kreieren

Die Firmenwebsite ist dann sogleich der erste Kontaktpunkt und der so wichtige erste Eindruck vom Unternehmen. Meist entscheidet sich schon hier, ob später tatsächlich ein Geschäft zustande kommt. Bei der Gestaltung einer Webseite haben es Unternehmer und Selbstständige selbst in der Hand, wie sie sich ihren Besuchern präsentieren. Das gesamte Layout der Seite kann auf die Werte ausgerichtet werden, die das Unternehmen als seinen Kern definiert hat.

In der Vergangenheit haben sich viele kleine Firmen gegen eine Webseite entschieden, weil sie den vermeintlich hohen Aufwand der Einrichtung scheuen. Doch in den letzten Jahren sind professionell gestaltete Webseiten für jeden erschwinglich geworden. Es muss nicht mehr der teure Service eines guten Webdesigners in Anspruch genommen werden, um am Ende eine hochwertige Seite an der Hand zu haben. Stattdessen kann jeder dank des Baukasten-Prinzips eine Website erstellen, die den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Auch die laufenden Kosten, die mit der Firmenwebsite verbunden sind, sind nicht der Rede wert. In der Regel handelt es sich um einen sehr niedrigen zweistelligen Betrag pro Monat, der sogar in den einstelligen Bereich rutschen kann. Hier ist zu bedenken, dass der Internetauftritt auch als ein zusätzlicher Kanal für den Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen genutzt werden kann.

Schon ein zusätzlicher Kunde pro Monat würde also ausreichen, um die Webseite auch auf dem Papier zu einer lohnenden Investition zu machen. Wer sich dies vor Augen führt, der wird wohl nicht mehr länger mit diesem Schritt zögern.

Kostengünstig Marketing betreiben

Gerade den kleinen Unternehmen scheinen oft die Hände gebunden, wenn es um das Thema Marketing geht. Doch auch hier sorgte die Digitalisierung in den letzten Jahren für neue Möglichkeiten. Es ist vor allem das Online Marketing, das sich schon mit einem kleinen Budget vorantreiben lässt. Hier bietet sich die Möglichkeit, sich bei der Zielgruppe ins Gespräch zu bringen und im Laufe der Zeit immer mehr Menschen mit den Angeboten zu erreichen.

Schon ein mittlerer dreistelliger Betrag würde zum Beispiel ausreichen, um mithilfe von Google Ads auf sich aufmerksam zu machen. Eine solche Kampagne hat den großen Vorteil, dass sie auch lokal zugeschnitten werden kann. Auf diese Weise wird das digitale Marketing auch für solche Firmen interessant, die ihre Produkte nicht in die ganze Welt verkaufen, die aber in der Region Kiel bekannt werden möchten. Im besten Fall wird auch an das klassische SEO-Marketing gedacht.

Die dazu gehörenden Maßnahmen zielen darauf ab, das Ranking der Webseite bei einschlägigen Google-Suchen deutlich zu verbessern. Denn je weiter oben die eigene Webseite landet, desto höher ist der Traffic, der dort zu beobachten ist. Dies hat vor allem damit zu tun, dass neun von zehn Suchanfragen noch auf der ersten Seite enden und die weiteren Ergebnisse gar nicht mehr in Augenschein genommen werden.

Mit der Zielgruppe in Kontakt bleiben

Kundenbindung findet nicht nur vor Ort im Kieler Ladengeschäft statt. Auch im Internet haben sich Wege und Strategien etabliert, die dazu einen wichtigen Teil beitragen können. Dies hat den Vorteil, dass die Kommunikation sogleich sehr effizient gestaltet werden kann. Viele Firmen profitieren zum Beispiel davon, einen regelmäßigen Newsletter an all ihre Kunden zu schicken.

Dieses Format eignet sich bestens, um sie zum Beispiel auf neue Angebote oder Sonderaktionen aufmerksam zu machen. Doch dieses so wertvolle Tool ist nur für solche Firmen sinnvoll, die mit einer eigenen Website wenigstens ein Mindestmaß an digitaler Präsenz zeigen.

Wer diesen Schritt gegangen ist, dem steht später auch der Weg in die sozialen Netzwerke offen. Es hat gleich mehrere große Vorteile, dort mit einem eigenen Kanal vertreten zu sein. Insbesondere die jüngere Generation lässt sich auf diese Weise gut ansprechen.

Einen neuen Vertriebskanal schaffen

Jedem sollten inzwischen die Vorzüge bekannt sein, die eine Webseite als zusätzlicher Vertriebskanal hat. Mehr als deutlich wurden sie zur Zeit der Pandemie, als nur noch jene Ladengeschäfte ihre Produkte absetzen konnten, die schon früh die logistischen Voraussetzungen dafür geschaffen hatten.

Dieser Schritt führt keineswegs dazu, dass das Ladengeschäft obsolet wird und die frühere Identität nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Doch es ist eine zweite wichtige Säule, die in Zukunft ihren Teil dazu beitragen kann, dass die Firma bei unvorhergesehenen Ereignissen nicht so schnell in ihren Grundfesten erschüttert werden kann.