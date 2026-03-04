Was ist das Baltic Games Fest?

Das Festival richtet sich gezielt an Indie-Entwickler aus dem deutschsprachigen Raum, denn hier könnt ihr eure Produktionen der Öffentlichkeit zeigen und gleichzeitig von Experten lernen. Das Ziel: euch Know-how und Kontakte für die erfolgreiche Vermarktung eurer Spiele zu vermitteln.

Das Baltic Games Fest kombiniert verschiedene Formate für maximalen Mehrwert. Ihr erhaltet Zugang zu Talks, Workshops und One-on-One Sessions mit Branchenexperten. Diese geben euch Insidertipps aus erster Hand und unterstützen euch bei konkreten Herausforderungen eurer Projekte.

Das Festival ist die Weiterentwicklung der Baltic Dev Days, die SEAL.GAMES 2019 und 2023 erfolgreich in Kiel veranstaltete. In Kooperation mit SEAL.GAMES und Off The Beaten Track hat die Holstenhallen Neumünster GmbH das Konzept zum öffentlichen Festival ausgebaut und das Ministerium für Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein unterstützt die Veranstaltung.

Präsentationsmöglichkeiten für lokale Entwickler

Als Indie-Entwickler könnt ihr eure Games direkt vor Ort präsentieren. Das Publikum besteht aus Gaming-Fans, Fachbesuchern und Branchenvertretern. Diese Mischung bietet euch ideale Bedingungen für Feedback, Sichtbarkeit und potenzielle Partnerschaften.

Neben den Ausstellungsflächen erwarten euch zahlreiche Networking-Möglichkeiten. Der direkte Austausch mit anderen Entwicklern, Publishern und Experten steht im Mittelpunkt. So entstehen Kontakte, die über das Festival hinaus Bestand haben.

Was sind die Baltic Dev Talks?

Am Vortag, dem 23. April 2026, starten erstmals die Baltic Dev Talks. Das neue Format ergänzt das Festival um einen intensiven Fachaustausch. Ab 14:00 Uhr geben Branchenexperten Einblicke in Finanzierung, Publisher-Zusammenarbeit und den Weg zum Release. Ab 18:30 Uhr folgt der Programmpunkt Pitch & Run. Indie-Teams präsentieren ihre Spielidee in maximal 15 Minuten vor einer Jury mit über 100 Jahren Branchenerfahrung. Zur Jury gehören Michael Hoss von DECK13 Spotlight, Søren Lass, Jan Halwe von ByteRockers' Games sowie Hans Ippisch.

Die Baltic Dev Talks sind auf 75 Personen limitiert und erfordern eine Registrierung online. Das Ticket kostet 10 Euro und beinhaltet Eintritt, Pizza, Kuchen und Getränke. Bedenkt nur, dass das Ticket nicht für den Besuch des Festivals an sich berechtigt, sondern nur für den Austausch bei der separaten Veranstaltung gedacht ist.

Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen GmbH, erklärt: "Mit den Dev Talks schaffen wir einen weiteren Baustein für die langfristige Entwicklung. Die starke Resonanz zeigt, wie groß der Bedarf an fundiertem Know-how ist." Das Ziel ist ein Format mit bundesweiter Strahlkraft.

Ihr wollt mehr über Gaming-Events und Kultur in Norddeutschland erfahren? Schaut bei uns auf kiel-magazin.de vorbei – dort findet ihr regelmäßig neue Empfehlungen.