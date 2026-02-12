Nachdem sich in einem packenden Finale die "Borghorster Bachforellen" gegen die "Oberliga Ultras" durchsetzen konnten und den Hauptpreis in Form eines Bierkastens gewinnen konnten, setzten sich im B-Feld die australische Kontrahentin und ihr Freund vom Team "Down Under" durch. Geplant ist, dass in Zukunft jeden Monat ein solches Turnier stattfinden soll. Termine werden wir hier immer wieder veröffentlichen. Impressionen zu dem Abend findet Ihr hier in unserem Beitrag auf Instagram:

Warum eigentlich Darts?

Ihr wollt mit Darts anfangen? Perfekt! Denn kaum eine Sportart ist so zugänglich und unkompliziert wie Darts. Die gute Nachricht vorweg: Man braucht erstaunlich wenig für den Einstieg. Ihr benötigt lediglich 2,37 Meter Abstand von der Abwurflinie zum Board. Das Bullseye in der Mitte der Scheibe hängt auf 1,73 Meter Höhe. Eine freie Wand im Wohnzimmer, Keller oder in der Garage reicht völlig aus. Einfach aufhängen und mit Freunden, Familie oder auch alleine gegen den Computer werfen.

Die Lernkurve ist steil und motiviert enorm. Anfangs trefft ihr das Board, dann gezielt große Felder. Nach kurzer Zeit erwischt ihr einzelne Segmente, später sogar Triples oder Doubles. Diese schnellen Erfolgserlebnisse halten die Begeisterung hoch und machen Lust auf mehr. Schon nach wenigen Trainingseinheiten spürt ihr deutliche Verbesserungen.

Für wen eignet sich Darts?

Für fast jeden. Darts erfordert keine extreme körperliche Belastung. Hier zählen Technik und Präzision mehr als Kraft. Jugendliche, Erwachsene und Senioren spielen problemlos zusammen. Männer und Frauen treten auf Augenhöhe gegeneinander an. Das macht Darts zu einer der inklusivsten Sportarten überhaupt, bei der Alter und Geschlecht keine Rolle spielen.

Aber wichtig neben der Technik und der Präzision sind auch Konzentration, Rhythmus und mentale Stärke statt Ausdauer oder Muskelkraft. Spätestens wenn man das allererste mal außerhalb der eigenen vier Wände woanders Darts spielt, merkt man, wie schwer es doch ist, sich zu konzentrieren. Vielerorts sind die Turniere nicht so einsteigerfreundlich wie in der Lille Brauerei und genau hier liegt der Reiz für den oder die Neueinsteiger einmal teilzunehmen. Zu verlieren gibt es nichts.

