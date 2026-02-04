Am 19. Februar 2026 um 17:30 Uhr steht Verena Klaps in Kiel auf der Bühne. In ihrem 2-Stunden-Programm "Klaps auf den Po" kombiniert sie Humor mit ehrlichen Geschichten und praktischen Impulsen. Es geht um Selbstverantwortung, innere Blockaden und den Mut zur Veränderung. Sie ist dabei nahbar, authentisch und kommt mit einem Augenzwinkern auf die Bühne. Ihre Botschaften erreichen auf ihren Social-Media-Kanälen bereits über 72.000 Menschen, nun bringt sie diese Energie live zu euch. Viele Menschen hier stehen zwischen Sicherheit und dem Wunsch nach mehr Selbstbestimmung. Genau dort setzt Verenas Programm an. Sie weiß, wie es sich anfühlt, in gewohnten Strukturen festzustecken . 9-to-5-Job, langjährige Beziehung, feste Wohnung. Ihr Ausbruch aus diesem Leben war radikal, aber notwendig. Heute lebt sie ortsunabhängig in ihrem Van und hat gelernt, was es bedeutet, Risiken einzugehen.

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Nach ihrem erfolgreichen Buch "Klaps auf den Kopf" und der Premiere in Baden ist Verena nun auf Tour. Vor zwei Jahren gab sie ihre gewohnten Strukturen auf, nur sie und ihr Auto Pablue. Ein Autounfall in Portugal wurde zum Wendepunkt: Sie musste ausbrechen. Heute lebt sie selbstbestimmt, reist durch Europa und steht jeden Morgen mit echter Freude auf. Ihre Mission: euer vollstes Potenzial zu entfalten.

Verena stellt die unbequemen Fragen: Das wievielte Visionboard bearbeitet ihr schon? Wie oft habt ihr versucht, alte Gewohnheiten abzulegen? Der Grund fürs Scheitern liegt oft auf der Hand. Euer WARUM war nie stark genug. Ihr habt euch selbst nicht wichtig genug genommen. Verena zeigt euch, wie ihr Hebel in Bewegung setzt und endlich versteht, was ihr wirklich wollt.

Was macht diesen Abend besonders?

Es geht nicht um Verena , es geht um euch. Um eure tiefe Begierde in Bezug auf euer Leben. Um das, wofür ihr morgens aufstehen wollt. In einer Mischung aus interaktiven Impulsen und ehrlichem Storytelling hinterfragt sie euer Denken und Handeln. Das Ziel: Euren Traum zur Realität machen, aus dem ihr nicht mehr aufwachen müsst. Keine leeren Versprechen, sondern konkrete Motivation zum Handeln.

Sichert euch die Early-Bird-Tickets für nur 35 Euro statt 50 Euro. Das Investment in euch selbst lohnt sich – denn was erwartet ihr zu erreichen, wenn ihr immer das macht, was ihr bisher getan habt? Diesmal habt ihr die Chance, wirklich etwas zu verändern.

Lust auf mehr inspirierende Events in eurer Stadt? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden mit spannenden Veranstaltungstipps.