Suchtpotenzial live: (S)hitstorm in Kiel erleben

Endlich wieder Suchtpotenzial auf der Bühne! Das preisgekrönte Comedy-Duo bringt am 7. Dezember 2025 im metro-Kino Kiel seine neue Show "(S)hitstorm" auf die Bühne – mit den besten Hits und jeder Menge scharfem Humor.
|Wann:
|Sonntag, 7. Dezember 2025, 19.00 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr)
|Wo:
|metro-Kino Kiel
|Eintritt:
|ab 28,50 Euro
|Tickets:
|Vvk im metro-Kino, im Citti-Park, im Buchladen Liesegang und online unter metrokino.reservix.de
Was erwartet euch bei (S)hitstorm?
In "(S)hitstorm" feiert ihr mit Suchtpotenzial ein Feuerwerk aus größten Hits und brandneuen Songs. Julia und Ariane nehmen euch mit auf eine Reise durch 12 Jahre Bandgeschichte – vom Frühwerk "Alkopop" bis zu viralen Erfolgen wie "Mett-Tourette". Ihr dürft euch auf legendäre Hymnen, witzige Dialoge und überraschende Neu-Interpretationen freuen.
Wie hebt sich Suchtpotenzial ab?
Das Duo überzeugt mit einer Mischung aus alberner Comedy, bissiger Satire und packenden Musik-Performances. Mal laut, mal nachdenklich, immer ehrlich: Suchtpotenzial gelingt der Spagat zwischen Gesellschaftskritik und ausgelassener Unterhaltung. Die Show ist nie berechenbar – und garantiert nie langweilig.
Welche Highlights erlebt ihr am Abend?
Ihr erlebt die größten Klassiker des Duos, darunter:
- "Ficken für den Frieden"
- "Genauso Scheisse"
- "Dumm-fickt-gut"-Oper
Dazu gibt es die bekannten Dialoge zwischen Julia und Ariane, die das Band-Oeuvre neu inszenieren und auf das aktuelle Weltgeschehen beziehen.
Termin und Ablauf
Die Show startet am Sonntag, 7. Dezember 2025, um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) im metro-Kino im Schloßhof. Freut euch auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das euch zum Lachen, Nachdenken und Mitsingen bringt. Die Sitzplätze sind nummeriert, also seid frühzeitig da.
Tickets sind erhältlich im metro-Kino, im Citti-Park, im Buchladen Liesegang sowie online als Print@Home-Variante.
Warum ist das Programm so besonders?
Suchtpotenzial feiert mit "(S)hitstorm" nicht nur die eigene Bandgeschichte, sondern kommentiert gesellschaftliche Trends mit scharfem Humor. Die Show ist ein Spiegel unserer Zeit, offen, direkt und unverblümt. Wer dabei ist, erlebt mutige Satire und Musik, die bewegt.
