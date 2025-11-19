Suchtpotenzial live: (S)hitstorm in Kiel erleben

Wann: Sonntag, 7. Dezember 2025, 19.00 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) Wo: metro-Kino Kiel Eintritt: ab 28,50 Euro Tickets: Vvk im metro-Kino, im Citti-Park, im Buchladen Liesegang und online unter metrokino.reservix.de

Was erwartet euch bei (S)hitstorm?

In "(S)hitstorm" feiert ihr mit Suchtpotenzial ein Feuerwerk aus größten Hits und brandneuen Songs. Julia und Ariane nehmen euch mit auf eine Reise durch 12 Jahre Bandgeschichte – vom Frühwerk "Alkopop" bis zu viralen Erfolgen wie "Mett-Tourette". Ihr dürft euch auf legendäre Hymnen, witzige Dialoge und überraschende Neu-Interpretationen freuen.

Wie hebt sich Suchtpotenzial ab?

Das Duo überzeugt mit einer Mischung aus alberner Comedy, bissiger Satire und packenden Musik-Performances. Mal laut, mal nachdenklich, immer ehrlich: Suchtpotenzial gelingt der Spagat zwischen Gesellschaftskritik und ausgelassener Unterhaltung. Die Show ist nie berechenbar – und garantiert nie langweilig.

Welche Highlights erlebt ihr am Abend?

Ihr erlebt die größten Klassiker des Duos, darunter:

"Ficken für den Frieden"

"Genauso Scheisse"

"Dumm-fickt-gut"-Oper

Dazu gibt es die bekannten Dialoge zwischen Julia und Ariane, die das Band-Oeuvre neu inszenieren und auf das aktuelle Weltgeschehen beziehen.