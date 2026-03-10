Was erwartet euch bei der Aktion?

An den Standorten in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide könnt ihr euch auf ausgewählte Highlights freuen. Die Aktion startet am 16. März 2026 an den Fachhochschulen und am 6. April 2026 an den Universitäten. Jedes Aktionsgericht ist mit einem gelben Herz auf dem Speiseplan und an der Essensausgabe markiert.

Die Auswahl deckt vegane, vegetarische und fleischhaltige Favoriten ab. Auf der Karte findet ihr zum Beispiel Avocado-Pasta mit Kirschtomaten und Sonnenblumenkernen oder Rotes Linsen Dal mit Naan-Brot. Wer Fleisch mag, kann sich auf paniertes Putenschnitzel mit cremiger Champignonsauce und Spätzle freuen.

Gratis Kaffee als Aktion

Wer fünf "Your Favourites"-Gerichte kauft, bekommt einen kostenlosen Kaffee. Dafür müsst ihr einfach die Stempelkarte im Kassenbereich nutzen. Dieser Gutschein gilt bis zum 31. Dezember 2026 in allen Cafeterien und Café Lounges des Studentenwerks. Parallel zur Mensaaktion stehen in den Cafeterias die beliebtesten Snacks im Fokus. Von Mettbrötchen über frische Waffeln bis zum Franzbrötchen ist alles dabei. Auch hier zeigt euch das gelbe Herz am Preisschild, welche Angebote zur Aktion gehören.

