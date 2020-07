Color Line: Fährverbindung von Kiel nach Oslo

Das Ambiente eines Kreuzfahrtschiffes umfängt die Gäste bereits bei den ersten Schritten an Bord: Die 160 m lange Promenade im "Bauch" der Schiffe überrascht mit einer offenen Raumhöhe von drei Decks, also luftigen neun Metern. Edles Design, gläserne Aufzüge und eine beeindruckende Architektur lenken die Blicke durch das Innere und lassen ahnen, dass es an Bord noch viel zu entdecken gibt.



Je nach Typ wird man seine persönlichen Favoriten finden: Im Whirlpool entspannen. Workout im Fitnesscenter. Köstlich speisen im Gourmetrestaurant. Oder doch etwas Leckeres aus der Tapas-Bar? Highlight für viele Gäste: 40 m über dem Meer ganz oben auf Deck 15 in der Observation Lounge bei einem Drink das Panorama vorbeiziehen lassen: Kieler Förde, Ostseestrände, dänische Inseln, die Storebelt-Brücke, der Oslofjord .. Es gibt so viel zu sehen!

Und Abends? Temporeiche Shows in der Showlounge, Disco, Pianobar oder Pub – einfach überall mal reinschauen!



Am zweiten Tag steht ein Landgang in der norwegischen Hauptstadt Oslo auf dem Programm. Vier verschiedene Arrangements von der klassischen Stadtrundfahrt bis zur individuellen Radtour bietet Color Line an. Die Reederei stellt ihren aktiven Gästen im Sommer für die Dauer der Liegezeit gegen ein geringes Entgelt Fahrräder im Color Line Design zur Verfügung.

Weitere Infos zur Color Line und den Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.colorline.de/kiel-oslo.