Christian-Albrechts-Universität

An der CAU kann man Studienrichtungen an der Theologischen, Rechtswissenschaftlichen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen, Medizinischen, Philosophischen, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen, Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen und an der Technischen Fakultät belegen. Besonders renommiert sind die Institute für Meeresforschung und Meereskunde.



Der AStA der Uni Kiel bietet Beratungen zu verschiedenen Themen an. Wenn es um Fragen zum Studium geht, zu rechtlichen Problemen oder zur sozialen Situation der Studenten, stehen im Allgemeinen Studierendenausschuss gerne Ansprechpartner zur Verfügung.