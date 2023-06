Sport, Live-Musik und Party beim 2. Campus Open Air Kiel

Wann? Samstag, 10. Juni 2023, ab 12.00 Uhr Wo? Grünflächen des Uni-Sportforums in der Olshausenstraße 70 Tickets: Brunswiker + Reuter Universitätsbuchhandlung in der Olshausenstraße 1 Eintritt: Campus Live: Eintritt frei; Campus Party: 16,- Euro

Das Event richtet sich in erster Linie an Studierende, Beschäftigte, Freunde und Familien der Kieler Hochschulen. Bereits im letzten Jahr lockte ein abwechslungsreiches Programm, das aus drei großen Bausteinen besteht und für jeden Geschmack etwas bereithält, rund 4.000 Besucher:innen an. Austragungsort sind die Grünflächen des Uni-Sportforums in der Olshausenstraße 70.



Von 12.00 bis 18.00 Uhr startet das Campus Open Air Kiel zunächst mit dem Campus Cup, der vom Sportzentrum der CAU und der Fachschaft Sport organisiert wird. Unter dem Leitgedanken "Sport verbindet" können Studierende und Freunde bei vielfältigen Turnieren in unterschiedlichen Sportarten, darunter Fußball, Volleyball und Roundnet, gegeneinander antreten. Einen Überblick über alle Sportangebote sowie die Möglichkeit zur kostenpflichtigen Anmeldung gibt es unter hochschulsport.uni-kiel.de. Für Zuschauende ist der Eintritt kostenlos.



Nach dem Sport lädt von 18.00 bis 22.00 Uhr das Campus Live zu einem bunten Eventprogramm für die ganze Familie ein. Die Besucher:innen dürfen sich auf musikalische Live-Acts, einen Foodcourt mit regionalen Leckereien sowie Funmodule von Quattro Highjump über Twall bis Fotosäule freuen. Der Eintritt ist frei.



Den krönenden Abschluss des Tages bildet ab 22.00 Uhr die SpoPa Open Air, Schleswig-Holsteins größte Studierendenparty. Diese bietet mit einem überdachten XXL-Mainfloor, vier DJs, diversen Funmodulen und Foodtrucks gewohnt beste Festival-Atmosphäre. Tickets sind unter anderem bei der Brunswiker + Reuter Universitätsbuchhandlung in der Olshausenstraße 1 für je 16,- Euro erhältlich. Hinweis: Der Kauf der SpoPa-Tickets ist nur mit aktuellem Studierendenausweis, limitiert auf je fünf Karten pro Person, möglich. Es wird keine Abendkasse geben.



Für die SpoPa Open Air wurde in Zusammenarbeit mit dem Luna Club ein umfassendes Awareness-Konzept entwickelt. Unter dem Motto "We want to build a safer space" stellt sich das Konzept gegen jede Form von Diskriminierung, Gewalt und Grenzverletzungen, sodass sich alle Gäste wohl fühlen und eine gute Zeit haben.



Das 2. Campus Open Air Kiel, welches in das 101-jährige Jubiläum des Studentenwerks SH fällt, wird unterstützt durch Studiale (Förde Sparkasse), Techniker Krankenkasse, Spielmacher-Event, Flensburger Brauerei und Luna Club.

Quelle: Studentenwerk SH