Was erwartet euch am Aktionstag?

Der Tag der Meeresschutzstadt steht ganz im Zeichen des aktiven Meeresschutzes. Ihr erlebt praxisnahe Workshops rund um Umweltbildung, Wassersport und Kreativität. Die Initiative vom Ocean Summit Kiel und Kiel-Marketing sensibilisiert junge Menschen für den verantwortungsvollen Umgang mit den Ozeanen. Das Programm findet im Segelcamp an der Reventlouwiese statt – direkt am Wasser.

Das Angebot ist vielfältig und reicht von Wassersport bis Kreativworkshops. Ihr könnt schnorcheln, Stand-Up-Paddling ausprobieren oder bei Clean-Up-Aktionen mitmachen. Kreative Formate wie Meeresmotive drucken, Seegras-Kissen gestalten oder Meerestiere töpfern stehen ebenfalls zur Wahl. Für einige Wassersportangebote benötigt ihr mindestens das Schwimmabzeichen Bronze.

Wie läuft der Tag ab?

Der Aktionstag startet um 08:45 Uhr mit einer gemeinsamen Begrüßung. Danach folgen zwei 90-minütige Workshop-Runden mit einer Frühstückspause dazwischen. Ihr könnt entweder eine oder beide Runden buchen. Der Tag endet um 13:00 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss. Je nach Workshop nehmen halbe oder ganze Klassen teil.

Welche Themen werden behandelt?

Die Workshops decken unterschiedliche Schwerpunkte ab:

Umweltbildung : Mikroplastik analysieren, Clean-Up-Aktionen durchführen

: Mikroplastik analysieren, Clean-Up-Aktionen durchführen Wassersport : Schnorcheln, SUP, Kuttersegeln

: Schnorcheln, SUP, Kuttersegeln Kreativität : Drucken, Töpfern, Stoffbeutel gestalten

: Drucken, Töpfern, Stoffbeutel gestalten Nachhaltigkeit: Werken mit Meeresplastik, Seegras-Produkte herstellen

Alle Angebote verbinden Spaß mit wichtigen Lerninhalten zum Meeresschutz.

Warum ist das Segelcamp der ideale Ort?

Das Segelcamp dient von Mai bis September als außerschulischer Lernort. Hier erlebt ihr Wassersport, Teamarbeit und Umweltbildung in direkter Küstenumgebung. Seit 2003 ermöglicht das Segelprojekt der Landeshauptstadt Kindern, Jugendlichen und Familien den Einstieg in den Segelsport – ohne Vorkenntnisse. Dabei lernt ihr wichtige Werte wie Kommunikation und faires Miteinander.

Die Buchung erfolgt online über die Website des Segelcamps. Die Teilnahme ist kostenfrei und gilt nach dem Prinzip "First come, first served". Aufgrund der begrenzten Plätze wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Das Angebot richtet sich exklusiv an Kieler Schulklassen der Jahrgänge 7 bis 13.

Wer steht hinter der Initiative?

Der Ocean Summit Kiel organisiert gemeinsam mit Kiel-Marketing dieses vielseitige Bildungsangebot. Unterstützt wird der Aktionstag von den Stadtwerken Kiel. Ziel ist es, junge Menschen für Meeres- und Umweltschutz zu begeistern und ihnen praxisnahe Erfahrungen zu ermöglichen. Partner wie Greenpeace Kiel, Ocean Family und verschiedene Kreativschaffende bringen ihre Expertise ein.

Sichert euch jetzt einen Platz und werdet Teil des Tags der Meeresschutzstadt – wir von kiel-magazin.de halten noch viele weitere spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.