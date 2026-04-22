Ob als Geschenk zum Geburtstag, als festlicher Schmuck zur Hochzeit oder einfach, um sich selbst eine Freude zu machen – Blumen verleihen jedem Anlass eine besondere Note. In Kiel, der lebendigen Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, finden Blumenliebhaber eine bunte Vielfalt an Floristikgeschäften, die von traditionellen Familienbetrieben bis hin zu modernen Concept Stores reicht. Zwischen Innenstadt, Holtenau, Gaarden und den umliegenden Stadtteilen warten zahlreiche Floristinnen und Floristen mit kreativen Sträußen, ausgefallenen Gestecken und kompetenter Beratung darauf, individuelle Wünsche in blühende Kunstwerke zu verwandeln. Saisonale Schnittblumen aus regionalem Anbau, exotische Gewächse und langlebige Topfpflanzen – das Angebot der Kieler Blumenläden ist so vielfältig wie die Anlässe, zu denen Blumen verschenkt werden. Viele Geschäfte bieten zudem praktische Services wie Lieferungen innerhalb Kiels, Trauerfloristik oder die Gestaltung von Hochzeitsdekorationen an. Wer von euch auf der Suche nach dem perfekten Strauß oder nachhaltig produzierten Blumen ist, findet in der Förde-Stadt garantiert den passenden Floristen. Einmal auch bei euch in der Nähe: 1. Floralis Floristik – Blütenkunst mit Stil

Ein Blumenstrauß in Papier gewickelt, © unsplash.com / Hongwei FAN

Floralis Floristik in den Arkaden Kiel bietet das komplette Spektrum floristischer Dienstleistungen. Das Geschäft führt frische Schnittblumen, Topfpflanzen sowie Beet- und Balkonpflanzen für jeden Anlass. Kunden erhalten liebevoll gestaltete Blumensträuße und professionelle Brautfloristik mit passender Dekoration. Das Team gestaltet auch festliche Kirchendekoration und eleganten Tischschmuck für besondere Ereignisse. Für Trauerfeiern bietet Floralis einfühlsame Trauerfloristik. Die zentrale Lage in den Arkaden macht das Blumengeschäft für Kieler gut erreichbar. Standort: Arkaden Kiel

Arkaden Kiel Website: arkaden-kiel.de 2. Kolberger Blumen – Für besondere Momente

Cafe Tresen mit Schnittblumen, © unsplash.com / Nguyen Phuc Hau

Das Blumengeschäft Kolberger verbindet traditionelle Floristik mit modernem Service. Kunden erhalten montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr persönliche Beratung. Besonders praktisch: Der 24/7-Blumenautomat bietet rund um die Uhr neun verschiedene frische Blumensträuße – solange der Vorrat reicht. Für Hochzeiten plant Kolberger jedes Detail individuell mit den Brautpaaren. Paare können ihre Wünsche vorab in einem speziellen Online-Formular festhalten. Das Sortiment umfasst neben klassischen Blumensträußen auch Pflanzen und stilvolle Tischdekoration für jeden Anlass. Standort: Brunswiker Str. 53

Brunswiker Str. 53 Website: kolberger.de 3. Blumenbinderei – Florale Kreativität

Ein Blumenstrauß an einem Geländer gebunden, © unsplash.com / Alin Gavriliuc

Die Blumenbinderei in Kiel bietet eine große Auswahl an saisonalen Schnittblumen und Pflanzen. Inhaberin Sandra Hartmann und ihr Team setzen jeden Auftrag mit Liebe und nach individuellen Wünschen um – vom kleinen Blumenstrauß bis zur umfangreichen Hochzeitsfloristik. Der moderne Blumenladen in der Holtenauer Straße überzeugt mit persönlichem Service und kreativen Lösungen. Kunden können sich in der Online-Galerie von den Auftragswerken inspirieren lassen. Praktisch: Kundenparkplätze stehen auf dem Hinterhof zur Verfügung, erreichbar über die Preußerstraße. Die Blumenbinderei hat täglich geöffnet, auch sonntags bis 13.00 Uhr. Standort: Holtenauer Str. 12

Holtenauer Str. 12 Website: blumenbinderei-kiel.de 4. Blumen am Gleis 2 – 365 Tage Blumenträume

Floristin verkauft Blumensträuße, © unsplash.com / Ritupon Baishya

Blumen am Gleis 2 versorgt Kiel das ganze Jahr über mit frischen Blumen. Das Blumengeschäft erstellt Sträuße für jeden Anlass und bietet professionelle Trauerfloristik sowie Hochzeitsfloristik. Besonders praktisch: Das Team hat täglich geöffnet und erhebt keine Wochenendaufschläge. Geschäftskunden profitieren von regelmäßigen Lieferungen im Abo oder zu einzelnen Anlässen. Die Abrechnung erfolgt unkompliziert auf Rechnung. Neben frischen Blumen führt das Sortiment auch Schmuck und Homedekor-Artikel. Die zentrale Lage macht Blumen am Gleis 2 zum zuverlässigen Partner für alle blumigen Wünsche in Kiel. Standort: Sophienblatt 25-27

Sophienblatt 25-27 Website: blumen-am-gleis2.com 5. Blumen Mariflor – Farbenfrohe Geschenkideen

Ein Paar stöbert an einem Blumenstand, © unsplash.com / mdreza jalali

Das Blumengeschäft am Südfriedhof Kiel bietet florale Geschenkideen zu allen Anlässen. Ob Hochzeit, Geburtstag, Taufe oder Trauerfall – die erfahrenen Floristinnen gestalten individuelle Sträuße und Gestecke nach Kundenwünschen. Das Sortiment umfasst immer frische Schnittblumen, Topfpflanzen sowie Garten- und Balkonpflanzen in großer Auswahl. Blumen Mariflor spezialisiert sich auch auf Trauerfloristik. Das Team erstellt Blumenschmuck, Trauerkränze und Sarggestecke und liefert diese direkt in Kapellen oder Trauerhallen. Der praktische Lieferservice macht es Kunden besonders einfach. Sonntags ist das Geschäft von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet – ideal für spontane Blumenkäufe am Wochenende. Standort: Saarbrückenstraße 55

Saarbrückenstraße 55 Website: blumen-mariflor-kiel.de 6. Pflanzenhof Dressler – Qualität aus Tradition

Blumenstand auf der Straße, © unsplash.com / Farnaz Kohankhaki

Das Familienunternehmen Pflanzenhof Dressler besteht seit 1958 und wird bereits in der dritten Generation geführt. Im Gartencenter in Russee finden Kunden alles für Garten und Balkon sowie eine große Auswahl an wechselnden Geschenkartikeln. Von März bis Dezember besucht Pflanzenhof Dressler die Kieler Wochenmärkte. Der Service umfasst einen Hol- und Bringservice, damit Kunden ihre Pflanzen in Ruhe betrachten können. Das Team bepflanzt Beete und Balkone bereits ab 15,- Euro und berät zu Standort, Art und Pflege der Pflanzen. Für Geschäftskunden gestaltet das Gartenteam Grünanlagen und Terrassen neu. Dabei entwickeln die Experten gemeinsam mit Kunden neue Garten-Projekte für Privathäuser und Firmen. Standort: Rendsburger Landstraße 456B

Rendsburger Landstraße 456B Website: pflanzenhof-dressler.de 7. 2fach – Floristik & Patisserie mit Liebe zum Detail

Eine Person hält einen Blumenstrauß, © unsplash.com / Thanhy Nguyen

Das Unternehmen 2fach verbindet zwei kreative Welten: Floristik und Patisserie. Diese einzigartige Kombination macht es zu einem besonderen Anbieter für alle, die schöne Blumenarrangements und süße Leckereien schätzen. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Pralinenkurse, die ab 2025 in neuen Formaten angeboten werden. Kunden können zwischen Anfänger-, Basis- und Fortgeschrittenen-Kursen wählen. Dabei lernen sie die Herstellung verschiedener Pralinensorten – von klassischen Trüffeln bis hin zu kunstvoll geschnittenen oder geformten Pralinen. Standort: Saarbrückenstraße 14

Saarbrückenstraße 14 Website: 2fach.eu 8. Rosa Rostig – Blumen und Deko in Kiel

Verschiedene Blumensträuße auf einen Blick, © unsplash.com / Georg Eiermann

Rosa Rostig in Kiel verbindet auf einzigartige Weise Rost und Rosen zu stimmungsvollen Arrangements. Das Blumengeschäft von Sabine und Bernhard Steuernagel bietet liebevoll arrangierte Sträuße, besondere Pflanzen für Balkon, Terrasse und Garten sowie fantasievolle Dekorationen für Haus und Garten. Kunden finden hier Blumengrüße für jeden Anlass, Geschenkideen für die beste Freundin oder Präsente zur Geschäftseröffnung. Das Team berät individuell bei kreativen Tischdekorationen und jahreszeitlich passender Gestaltung von Wohnung und Garten. Rosa Rostig inspiriert dazu, das Leben schöner zu gestalten – mit der perfekten Kombination aus natürlicher Schönheit und rustikalem Charme. Standort: Yorckstraße 1a

Yorckstraße 1a Website: rosa-rostig.de Diese Auswahl zeigt: In Kiel findet ihr für jeden Anlass die passenden Blumen und floralen Arrangements. Auf der Suche nach weiteren Geheimtipps in Kiel? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch noch mehr besondere Adressen in der Region.

FAQs – Häufige Fragen

1. Welche Blumenläden in Kiel bieten einen Lieferservice an? Viele Floristen in Kiel liefern Blumensträuße und Gestecke direkt nach Hause oder ins Büro – häufig sogar am selben Tag, wenn die Bestellung am Vormittag eingeht. Der Lieferservice ist meist innerhalb des Kieler Stadtgebiets verfügbar, einige Anbieter beliefern auch umliegende Orte wie Kronshagen, Altenholz oder Schwentinental. Eine telefonische oder Online-Bestellung empfiehlt sich, um Wunschtermin und Anlass individuell abzustimmen. 2. Wo finde ich in Kiel Blumenläden mit nachhaltigen oder regionalen Blumen? In Kiel gibt es zunehmend Floristen, die auf saisonale Schnittblumen aus regionalem Anbau, Bio-Qualität oder Slow-Flower-Konzepte setzen. Diese Läden verzichten bewusst auf lange Transportwege und chemische Behandlung. Wer auf Nachhaltigkeit Wert legt, sollte gezielt nach Begriffen wie "Slow Flowers", "regionale Floristik" oder "Bio-Blumen" suchen oder direkt im Geschäft nach der Herkunft der Blumen fragen. 3. Welche Blumenläden in Kiel sind auf Hochzeiten und besondere Anlässe spezialisiert? Mehrere Kieler Floristen bieten umfassende Services für Hochzeiten, Taufen, Firmenfeiern oder Trauerfeiern an. Dazu gehören Brautsträuße, Anstecker, Tischdekorationen, Kirchen- und Saalschmuck sowie Trauerkränze und -gestecke. Ein persönliches Beratungsgespräch im Vorfeld hilft dabei, Stil, Farbkonzept und Budget genau abzustimmen. Eine frühzeitige Terminvereinbarung – besonders in der Hochzeitssaison – ist empfehlenswert. 4. Wann haben Blumenläden in Kiel geöffnet? Die Öffnungszeiten der Kieler Blumenläden variieren, liegen aber meist werktags zwischen 9.00 und 18.00 Uhr, samstags oft bis 13.00 oder 16.00 Uhr. Vor Feiertagen wie Muttertag, Valentinstag oder Allerheiligen erweitern viele Floristen ihre Öffnungszeiten. Sonntags sind die meisten Läden geschlossen, einige bieten jedoch einen Online-Bestellservice mit Lieferung am Folgetag an. Ein Blick auf die Website oder ein kurzer Anruf gibt verlässlich Auskunft.

Ortsinformationen Floralis Holtenauer Str. 45 24105 Kiel 0431/66709898 Website

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Weitere Ortsinformationen BlumenStudio Kolberger Brunswiker Str 54 24103 Kiel 0431/554429 Website

Blumenbinderei Holtenauer Str. 12 24105 KIel 0431/59675774 Website Instagram

Blumen am Gleis 2 Sophienblatt 25-27 24103 Kiel 0431/2401991 Website Instagram

Blumen Mariflor Saarbrückenstraße 55 24114 Kiel 0431/3642331 Website

Pflanzenhof Dressler Rendsburger Landstraße 456B 24111 Kiel 0431/681496 Website Instagram

2fach Floristik Saarbrückenstraße 14 24114 Kiel 0431/5302333 Website