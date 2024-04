6 Bestattungsinstitute in Kiel

Wart ihr schon einmal in dieser schweren Situation? Man wünscht es keinem und dennoch ist es das natürlichste auf der Welt: eine verstorbene Person würdevoll verabschieden.

Wenn eine geliebte Person verstorben ist, fühlt man sich als Angehöriger verständlicher Weise vollkommen hilflos und versucht mit der Trauer umzugehen. Wie soll man in dieser schweren Zeit auch noch eine respektvolle Bestattung planen? Zum Glück gibt es kompetente Bestattungsunternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Zurückgebliebenen zu helfen und bei der Organisation rund um die Bestattung zu unterstützen.

Wir haben euch 6 Bestattungsunternehmen in Kiel rausgesucht, die auf eure Wünsche und Vorstellungen eingehen und mit denen ihr eure Liebsten verabschieden könnt.

1. Novis Bestattungen Kiel

Bei Novis begegnen euch freundliche, kompetente Bestatter, die sich respektvoll um die Organisation der Bestattung kümmern. Novis legt Wert auf eine modern denkende, transparente und preiswerte Betreuung.

Mit dem Onlinerechner auf der Website kann die Bestattung online geplant werden. Hier können direkt alle anfallenden Kosten für die Bestattung eingesehen werden. Novis bietet ebenfalls kleine Trauerfeiern in dem hauseigenen Abschiedsraum an, wo ihr ganz individuell und persönlich Abschied nehmen könnt.

Standort: Kirchhofallee 40

Website: novis-kiel.de

2. Förde Bestattungen Inh. Marco Böttger e.K.

Das Familienunternehmen richtet seit 1988 Bestattungen in Kiel aus und unterstützt bei dem Abschiednehmen und der Organisation von Trauerfeiern und Beisetzungen. Ob eine Erdbestattung auf dem Friedhof, eine Feuerbestattung, auf dem Waldfriedhof oder doch die Seebestattung – Förde Bestattungen hilft respektvoll und kompetent die richtige Bestattung für die geliebte Person zu finden.

Standort: Sophienblatt 57

Website: foerde-bestattungen.de

3. Hauser Bestattungen, Inh. Knut Schröder

In den Büro-, Beratungs- und Ausstellungshäuser in Flintbek und Kiel werden Traditionen und Moderne unter bester Beratungsqualität ermöglicht. Hauser Bestattungen unterstützt die Organisation von Seebestattung in der Ostsee, Erdbestattung auf dem Friedhof, Feuerbestattung, Baumbestattung im Bestattungswald oder ganz privat im Kreise der Familie.

Standort: Kätnerskamp 23, 24220 Flintbek (Konrad Schröder Bestattungen) oder Sophienblatt 73

Website: bestattungen-schroeder.de

4. Martens Bestattungen e.K.

Als Begleiter im Trauerfall unterstützt Martens Bestattungen e.K. kompetent, liebevoll und persönlich bei der Gestaltung des Abschieds. Seit über 100 Jahren legt das Unternehmen in vierter Generation viel Wert auf Offenheit, Herzlichkeit und Erfahrung. Neben der persönlichen Beratung bietet das Bestattungsinstitut viele praktische Online-Services rund um den Trauerfall. Die ruhigen, engagierten und sehr gut ausgebildeten Begleiter und Bestatter helfen in schweren Zeiten, das Licht am Horizont zu sehen.

Standort: Wörthstraße 7-9

Website: martens-bestattungen.de