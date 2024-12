5 Adressen für typgerechte Make-up Beratung in Kiel

© Deagreez / iStock.com Dieser Werbeplatz ist für euch reserviert! Seid ganz vorne dabei und präsentiert euch unseren Lesern mit einem Bild, kurzen Text und Link zu eurer Website. Gleich anfragen unter: service@kiel-magazin.de

Make-up Beratungen durch professionelle Visagisten Zum Glück gibt es in Kiel viele professionelle Visagisten, die ihr Wissen in Make-up Beratungen an Interessierte weitergeben. Hier lernst du in entspannter Atmosphäre, welche Farben und Nuancen zu deinem Hautton passen und wie du Concealer, Rouge und Co. richtig aufträgst. Du erfährst, wie du deine Stärken betonst und kleine Makel geschickt kaschierst. Die erfahrenen Visagisten gehen individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen ein. Neben wertvollen Tipps und Tricks rund ums Thema Make-up, erfährst du auch, welche Produkte wirklich halten, was sie versprechen. Die freundlichen Profis wissen, worauf es ankommt und welche speziellen Produkte und Behandlungen ein Must-have sind. Make-up Beratungen mit Fotoshooting Ein besonderes Highlight sind die Make-up Beratungen oder Workshops, die mit einem professionellen Fotoshooting kombiniert werden. Hier zaubern Dir die Profis einen typgerechten Look und erhältst als Ergebnis wunderschöne Fotos, die dich immer an dieses besondere Erlebnis erinnern werden. Ergänzende Anwendungen im Kosmetikstudio Wenn ihr noch mehr für eure Schönheit tun möchtet, könnt ihr zusätzlich einen Termin in einem Kosmetikstudio vereinbaren. Die Anwendungen dort reichen von Gesichtsbehandlungen über Wimpernverlängerung und Wimpernlifting bis hin zu Permanent Make up. Die Preise variieren je nach Aufwand der Kosmetik Behandlung. Ob Make-up Workshop oder Beratung – in den folgenden Salons bist du herzlich willkommen und lernst, wie du deine Schönheit perfekt in Szene setzt!

1. Beauty Coach Maria Brunner

Maria Brunner ist seit 2015 leidenschaftlicher Beauty Coach für die österreichische Firma "Channoine" aus Wien. 2016 absolvierte sie erfolgreich die Prüfung zur Visagistin und qualifizierte sich ein Jahr später zum "Make-up Artist" weiter. 2022 zog es Maria von Wien nach Kiel, um dort etwas Neues zu beginnen. Als Beauty Coach analysiert sie die Haut ihrer Kunden und versorgt sie mit wertvollen Tipps zur Pflege. In regelmäßigen Serviceterminen begleitet Maria ihre Kunden durch die alters- und jahreszeitlich bedingten Herausforderungen für die Haut. Dabei setzt sie auf einen ganzheitlichen Ansatz: Innere und äußere Schönheit sollen im Einklang sein. Auf Wunsch kreiert Maria auch ein typ- und anlassgerechtes Make-up, perfekt abgestimmt auf den individuellen Look. Standort: Rendsburger Landstraße 132

2. FördeBeauty by Katrin Johannsen

Im Kieler Studio FördeBeauty by Katrin Johannsen werdet ihr professionell gestylt, sodass ihr die schönste Version eurer selbst sein könnt. Ob Brautstyling, Make-up, Hairstyling, Lifting für die Wimpern oder Shellac – Katrin Johannsen ist eine erfahrene Visagistin und findet für jede und jeden den perfekten Look. In ihren Make-up-Workshops lernt ihr zudem Schritt für Schritt, wie ihr euch selbst typgerecht schminken könnt. Auch Fotoshootings mit professionellem Styling bietet Katrin an. In der gemütlichen Stylingecke berät sie euch ganz individuell, damit ihr euch rundum wohlfühlt und strahlt. Standort: Krusenrotter Weg 15

3. Make-up by mandula

Make-up by mandula ist ein professioneller Make-up- und Hairstyling-Service aus Kiel. Mandula bietet Make-up und Beratung für verschiedene Anlässe wie natürliches Tages-Make-up, festliches Abend-Make-up oder Foto-Shootings. Auch Event-Styling für besondere Anlässe wie Hochzeiten gehört zu ihren Leistungen. Mit ihrer Expertise sorgt sie für das perfekte Styling bei Film- und Fotoproduktionen. Teenager können sich von ihr in Sachen Make-up beraten und stylen lassen. Mandulas Philosophie ist es, die natürliche Schönheit zu betonen und das Beste aus jedem Gesicht herauszuholen. Standort: Lüdemannstrasse 56

4. CREATE. Kiel | Christian Swierzy

Christian Swierzy ist ein professioneller Hair & Make-Up Artist aus Kiel. Mit CREATE. Kiel bietet er umfassende Leistungen rund um das perfekte Styling an. Ob Tages-Make-Up, Abend-Make-Up, Bewerbungsfoto-Make-Up oder aufwändiges Photoshooting-Make-Up – Christian Swierzy findet für jeden Anlass und Typ das passende Make-Up. Ein besonderes Angebot ist das professionelle Brautstyling. Für den perfekten Look am schönsten Tag im Leben einer Frau sorgt Christian Swierzy mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail. Neben Make-Up bietet CREATE. Kiel auch Frisuren-Styling an. In individuellen Make-Up Trainings gibt Christian Swierzy sein Wissen weiter und zeigt, welch positive Auswirkungen das richtige Make-Up haben kann. Standort: Krusenrotter Weg 15

5. HANDWERK Kosmetikstudio Kiel

Das HANDWERK Kosmetikstudio in Kiel ist der perfekte Ort für eine Auszeit vom Alltag. Inhaberin Annette Hülnhagen und ihr Team sind Expertinnen in Sachen ganzheitlicher Schönheit. Seit 2010 sorgen sie dafür, dass ihre Kundinnen nicht nur äußerlich strahlen, sondern sich auch innerlich wohlfühlen. Das Angebot umfasst professionelles Make-up für besondere Anlässe, Tages- und Abend-Make-up, Braut Make-up sowie individuelle Make-up-Workshops und Beratungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Hautärztinnen und einer eigenen Kosmetiklinie geht das Studio auf die Bedürfnisse jedes Hauttyps ein. Zu den weiteren Schwerunkten gehören dauerhafte Haarentfernung, Behandlungen für Wimpern und Augenbrauen sowie kosmetische Gesichtsbehandlungen. Standort: Legienstraße 28

