Steinerne Zeugen: Beschilderung jüdischer Friedhöfe in Schleswig-Holstein

Ein Pionierprojekt zur Sichtbarmachung jüdischer Kultur

Das Projekt "Steinerne Zeugen. Beschilderung der jüdischen Friedhöfe in Schleswig-Holstein" ist ein bundesweit einmaliges Unterfangen. Ziel ist es, die über 2.000 jüdischen Friedhöfe in Deutschland als reiches kulturelles und religiöses Erbe ins Bewusstsein zu rücken. Die 22 Friedhöfe in Schleswig-Holstein sind nun Vorreiter für eine einheitliche Beschilderung.

Erarbeitet wurden die Texte für die Informationstafeln von engagierten Studierenden der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Unter der Leitung von Dr. Helge-Fabien Hertz haben sie seit September 2024 intensiv recherchiert und formuliert. Die Tafeln informieren über die Bedeutung der jüdischen Friedhöfe, ihre jeweilige Geschichte sowie über die beim Betreten einzuhaltenden Regeln.

Einweihung am 12. Mai in Kiel

Am Montag, 12. Mai, wurde um 11.00 Uhr die erste Beschilderung feierlich am Alten jüdischen Friedhof in der Michelsenstraße in Kiel eingeweiht. Nach einem Empfang im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde Kiel wurden Grußworte von hochrangigen Vertretern aus Politik und jüdischen Gemeinden gesprochen.

Dr. Gerhard Ulrich, Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus des Landes Schleswig-Holstein, kam ebenso zu kommen wie Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust.

Eine Keynote zu den Jüdischen Friedhöfen in Schleswig-Holstein wurde von Dr. Helge-Fabien Hertz vom Steinheim-Institut und Lehrbeauftragter an der Uni Kiel gehalten. Viktoria Ladyshenski, Geschäftsführerin der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, lud im Anschluss zu einem geführten Gang über den Alten jüdischen Friedhof ein.

Studierende berichten von ihren Erfahrungen