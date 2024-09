Begehbare Holzinstallation im Kehden-Küter-Kiez

Die Idee für das Projekt entstand beim ersten Kiezgespräch. Dort sprachen sich Gewerbetreibende für die Aufstellung eines Objekts aus, das die Identität der ansässigen Geschäfte künstlerisch interpretiert. Drei Tischlereien wurden mit der Konzeption und Anfertigung beauftragt. Den Zuschlag erhielt die Tischlerei Prototyp, die mit ihrem Ansatz einer begehbaren Installation überzeugte.

Das Ergebnis ist eine drei mal zwei Meter große Holzplattform mit verspieltem Design. Eine Sitzgelegenheit in Form einer halbierten Tasse spielt auf die Café- und Bäckereibetriebe an, allen voran "impuls Kaffeemanufaktur" und "Backparadies Leefen". Der begleitende Tisch mit einer Logbuch-Tischplatte als Anspielung auf Kiels maritime Lage hat ein Scharnier ohne Schloss – Anfassen ist ausdrücklich erlaubt, Öffnen jedoch nicht möglich. Ein geheimnisvoller Verweis auf die Escape Game-Filiale "Final Escape Kiel".

Ein Skateboard im Vordergrund ist eine klare Referenz an die aktive Skate-Community und ihren langjährigen Hot Spot, den "Support-Store" in der Kehdenstraße. Die Verbindung zum Surfsport, im Kiez vertreten durch "Love.My.Earth" und "Secret Spot", findet sich in der hölzernen Welle, die sich über ein Surfboard bäumt. Als Dankeschön an das vietnamesische Restaurant "Pho 1990", das die Fläche für das Entrée zur Verfügung stellte, wurde die Welle aus Bambus gefertigt.

Das neue Entrée dient nicht nur als verbindendes Element zwischen Kehden- und Küterstraße, sondern macht auch vom Alten Markt aus auf das Quartier aufmerksam.