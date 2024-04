Ausstellungseröffnung: "Kiel einst und jetzt"

Dies war für viele Jahrzehnte das Rathaus in Kiel - zwischen Straßenbahn und Kiosk. Auch viele andere wichtige Gebäude aus den 1920er-Jahren stehen in der Stadt nicht mehr, aber sie können in den Ausstellungsräumen des Maritimen Viertels in der Wik in ihren zeitlichen und örtlichen Bezügen bestaunt werden. Die architektonische Vielfalt der Stadtentwicklung weckt viele Erinnerungen an Kiel, wie es vor den Kriegszerstörungen und den nachfolgenden Modernisierungen aussah.

Die vielen Gebäudemodelle des alten Kiel sind die Ergebnisse eines der ersten "1-€-Job"-Angebote des Kieler Jobcenters. Es wurde entwickelt, um Kielerinnen und Kieler, die längere Zeit arbeitslos waren, auf den beruflichen Wiedereinstieg vorzubereiten und ihnen die Vermittlung zu erleichtern.

Ideengeber und Anleiter war der Modellbauer Jürgen Kuntze. Gebäude oder Ensembles wie der Bootshafen oder das Schloss wurden anhand von alten Bildern im Maßstab 1:87 (HO) aus Papier, Karton und Holz nachgebaut.

In dieser neuen Ausstellung werden die Geschichten der Häuser zusätzlich mit alten Fotos dokumentiert. Zur Eröffnung am Sonntag, den 5. Mai 2024, wird der professionelle Modellbauer Jürgen Kuntze anwesend sein und von der Entstehung, der Modellvielfalt und der Bautechnik erzählen.

Quelle: Maritimes Viertel - Kultur am Kanal e.V.