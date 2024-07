Kunstinstallation "Der Delinquent ist anwesend"

Wann: 12. Mai bis 7. September 2024, donnerstags und freitags 14.00 bis 17.00 Uhr, samstags 11.00 bis 17.00 Uhr Wo: Kiel-Wik, Rostocker Straße 1 (Zugang rechts von Weimarer Straße 5) Eintritt: frei

Oskar Heinz Kusch war ein deutscher Marineoffizier und U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg, der wegen regimekritischer Äußerungen gegen den NS-Staat zum Tode verurteilt und am 12. Mai 1944 in Kiel hingerichtet wurde. In Gesprächen mit Kameraden und in persönlichen Aufzeichnungen äußerte er sich abfällig über Adolf Hitler und zweifelte offen am "Endsieg". Er hinterfragte die Sinnhaftigkeit des Krieges und war der Meinung, dass Deutschland den Krieg verlieren würde.

Im April 1944 wurde Kusch an seine Vorgesetzten verraten. Er wurde verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt. In einem Schauprozess wurde er wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Erst 1996 wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben und Kusch rehabilitiert. Heute erinnern mehrere Denkmäler und Straßen an ihn, unter anderem in seiner Heimatstadt Berlin.