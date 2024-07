"Muss durch die Tür passen": Die partizipative Ausstellung in der ONSpace Galerie

Wann: 6. Juli bis 31. August 2024, Di, Mi und Do jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr Wo: ONspace Galerie Eintritt: frei

Die Idee hinter diesem partizipativen Ausstellungsformat ist es, die Frage zu stellen: Wer ist eigentlich Künstler und wer bestimmt, was gute Kunst ist? Die ONspace Galerie möchte mit "Muss durch die Tür passen" die Grenzen zwischen etablierten Künstlern und Kreativen aus allen Bereichen aufbrechen und jedem die Chance geben, seine Werke zu präsentieren.

Die einzige Voraussetzung ist, dass die Kunstwerke nicht diskriminierend, belästigend oder unangenehm sein dürfen. Ansonsten sind alle Disziplinen und Stile willkommen. Die Ausstellung bietet so lokalen Künstlern und Künstlergruppen die Möglichkeit, in einen Dialog zu treten und ihre Arbeiten nebeneinander zu präsentieren.

Dies spiegelt sich in der Diversität der Werke wider. Zwar hängen an den Wänden der kleinen Galerie an einer Staßenecke in Gaarden hauptsächlich Gemälde und Zeichnungen, diese sind in ihren Audrucksformen, Materialien und Stilen aber bereits abwechslungsreich und vielseitig. Daneben findet der Betrachter Videokunst, einen in Kapitel unterteilten Kurzfilm in einem abgedunkelten Nebenraum, Fotografien und verschiedene hängende und stehende Installationen.