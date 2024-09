Ausflugstipp: Per Rad von Kiel nach Hamburg

Fahrradtour nach Hamburg: Von Kiel aus in die Hansestadt

Hamburg ist die beliebteste deutsche Großstadt und für Kieler immer wieder einen Ausflug wert. Nicht einmal 100 Kilometer trennen Kiel von der Hafenstadt und ihrem umfangreichen Kultur- und Freizeitangebot. Ob ihr die Marktschreier auf dem Fischmarkt besuchen oder abends über die kultige Reeperbahn ziehen wollt: Hamburg hat viele Seiten.

Ein einziger Tag reicht den meisten Menschen nicht zur Stadterkundung aus. Mindestens ein Wochenende solltet ihr euch Zeit nehmen, um die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Musical-Metropole mit dem maritimen Flair zu entdecken. Neben dem Hafen, Hafenrundfahrten und der Elbphilharmonie lohnt beispielsweise

ein Besuch in der Speicherstadt.

ein Abstecher ins Miniaturwunderland.

die Schokoladenproduktion im Schokoladenmuseum.

Bummeln auf dem Jungfernstieg und Rathausmarkt.

der Ausblick vom Hamburger Michel.

das Flanieren im Treppenviertel.

eine Gruseltour durch den Hamburger Dungeon.

ein Spaziergang im Planten un Blomen.

Wenn ihr zu den radbegeisterten Bewohnern der Stadt Kiel gehört, bietet sich dank der geringen Distanz eine Radtour in die Hansestadt an. Keine Angst: Die fast 100 Kilometer müsst ihr nicht zweimal zurücklegen. Sucht euch für die Rückfahrt einfach eine Zugverbindung von Hamburg nach Kiel heraus. Fast 50 Verbindungen pro Tag stehen euch zur Auswahl, wobei die Fahrt kaum länger dauert als eine Stunde. Für die Anfahrt mit dem Rad solltet ihr demgegenüber einen halben Tag einplanen. Denn auf dem Weg gibt es einiges zu entdecken.

Tagestour ab Kiel: Über Hartenholm und Norderstedt ins Herz von Hamburg

Eure Radtour nach Hamburg startet westlich der Bundesstraße 404 und führt über gut ausgebaute Fahrradwege direkt nach Hamburg. Dank des befestigten Untergrunds könnt ihr auch mit dem Rennrad aufbrechen und legt die rund 90 Kilometer so noch schneller zurück.

Ihr brecht in Kiel-Rönne auf dem Fahrradweg neben der Bundesstraße 404 auf und fahrt über Seitenstraßen zum Kieler Golfclub Havighorst. Parallel zur Bundesstraße geht es von hier aus nach Süden, bis ihr Warnau erreicht. In der Backsteinhaus-Gemeinde könnt ihr am Torhaus stoppen und nach Antiquitäten stöbern. Brecht danach auf der Landstraße Richtung Bothkamp auf.

Mit einiger Steigung geht es durch die für Schleswig-Holstein typische Endmoränenlandschaft bis nach Schillsdorf und weiter nach Bönebüttel. Hier biegt ihr in den Sickfurt und fahrt nach Süden.

Nach einer Überquerung der Bundesstraße 430 geht es nach Groß Kummerfeld und weiter nach Kleinkummerfeld, wo ihr den Museumsbahnhof erkunden könnt. Parallel zu den Draisinen-Gleisen fahrt ihr zum Flugplatz Hartenholm weiter, wo ihr im Sommer die Möglichkeit zum Fallschirmspringen habt. In der Nähe liegt zudem der Wildpark Eekholt, auf dessen 67 Hektar ihr mehr als 700 Tiere beobachten könnt.

Die weitere Strecke führt euch nach Kattendorf und Richtung Kisdorf, wobei die Straßen mit zunehmender Hamburg-Nähe befahrener werden.

In Henstedt-Ulzburg biegt ihr wieder auf einen Radweg ab, der parallel zu den Bahngleisen bis nach Norderstedt führt. Von hier aus habt ihr die Wahl zwischen unterschiedlichen Routen, wobei einer der idyllischsten am Fluss Tarpenbek entlangführt.

Mit dem Rad in Hamburg: Tipps für Radtouristen

So wie Kiel ist auch die Hansestadt eine sehr fahrradfreundliche Metropole. Neben einigen Radfernwegen sind in der Hafenstadt auch Stadttouren zu finden, die an den besten Hamburger Sehenswürdigkeiten vorbeiführen. Wenn ihr eine geführte Tour bevorzugt, könnt ihr euch für Rundfahrten von Anbietern wie City Cycles entscheiden.

An der Außenalster und dem Hamburger Rathaus vorbei geht es auf einer solchen Tour in die Speicherstadt, weiter zur HafenCity und bis zu den Landungsbrücken, bevor ihr St. Pauli durchquert.

Reicht euch diese Radtour nicht aus, könnt ihr aus Hamburg über den Fernradweg auch nach Bremen weiterziehen. Neben Heidelandschaften und Flüssen liegen auf der 150 Kilometer langen Route von Hansestadt zu Hansestadt magische Moore und tiefe Wälder.

Abschluss-Tipp zur Radtour von Kiel nach Hamburg

Wenn ihr die Rückfahrt nach Kiel von Hamburg aus mit dem Zug bestreiten wollt, könnt ihr euer Rad in Fernverkehrszügen problemlos mitnehmen. Allerdings solltet ihr vorher einen Platz für euren Drahtesel reservieren, weil die Züge nur über ein begrenztes Platzangebot verfügen.

Im Nahverkehr könnt ihr das Rad übrigens auch mitnehmen, beispielsweise zum Sightseeing in Hamburg. Lediglich zu den Stoßzeiten von Pendlern und Schülern kann es eng werden. Das heißt, zwischen sieben und neun Uhr morgens, zur Mittagszeit gegen ein Uhr und abends zwischen fünf und sieben.