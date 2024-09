Ausflugslokale

Nach einer anstrengenden Wanderung oder Radtour ist der Appetit oft groß. In den schönen Ausflugslokalen und Landgasthöfen in Kiel und Umgebung sind feine Gaumenfreuden ebenso vertreten wie solide Portionen zur Sättigung.

1. Antik-Hof Bissee

Ein lodernder, offener Kamin, der Fußboden mit Katzenkopfpflaster, Petroleumlampen, Möbel der Gründerjahre, leise Musik im Hintergrund und eine Sommerkarte, eine Weinkarte und besondere Angebote, die jeden Gaumen befriedigen können: so zeigt sich das Restaurant im Antik-Hof Bissee. Die Zutaten kommen überwiegend aus der Region, Schoppen- und Flaschenweine von ausgesuchten Erzeugern und der Kuchen ist hausgebacken. All das sind Merkmale der gastronomischen Konzeption. Dabei wird Ihnen eine "legere Gastronomie" geboten, die sich ganz nach den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste richtet.

2. An Dörpsdiek

Der Landgasthof mit über 120jähriger Geschichte befindet sich in ruhiger dörfliche Lage, in der Nähe des Naturparks Eidertal. Er bietet Platz für 30 Gäste, auf der Terrasse gibt es 18 Plätze. Je nach Jahreszeit und Frische werden leckere Speisen nach alten Rezepten vom feinen Spargel über Birnen, Bohnen und Speck bis hin zu winterlichen Wildgerichten und Grünkohl-Essen angeboten.

3. Beckmanns Gasthof

Das Gourmet-Restaurant mit acht Hotelzimmern befindet sich mitten im Naturpark Westensee. Ein prächtiges Ambiente erwartet Sie bei Ihrem Besuch. Das besticht durch elegante Sitzmöbel, Antiquitäten, alte Gemälde und eine feine Tafelkultur mit stets frischen Blumen – man könnte meinen, in einem südländischen Landhaus zu gastieren. Kulinarisch erwarten Sie abwechslungsreiche, internationale und regionale Gaumenfreuden. Fischgerichte wie z. B. Hecht, Krebse, Maränen, Aal, Dorsch, Goldbutt aber auch bestes Rind- und Lammfleisch, feinste Maronen, Steinpilze und vieles mehr bilden die Grundlage der Küche. Dem Küchenchef steht eine moderne High-Tech-Küche zur Verfügung, die in der schleswig-holsteinischen Gastronomie ihresgleichen sucht. In diese lädt Sie der Patron einmal im Monat zu einem Kochkurs ein.

4. Hof Treptow

Im alten Pferdestall und in der Bauerndiele des Hof Treptow in Böhnhusen bei Flintbek wurde ein rustikales Restaurant/Café eingerichtet. Hier können Sie Holsteiner Küche und hofeigene Spezialitäten genießen, zum Teil kommt das Fleisch sogar aus eigener Aufzucht. Sonntags gibt es ab 14.30 Uhr ein vielseitiges, hausgemachtes Torten-Buffet. Jeden Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr schlemmen Frühaufsteher an am großen Brunch-Buffet. Gesellschaften bis 70 Personen fühlen sich im Wintergarten wohl. Hier finden auch Seminare in ungezwungener Atmosphäre statt.

Standort: Dorfstraße 21, 24220 Böhnhusen

Website: hof-treptow.de