Langjährige Verdienste an der Muthesius

Seit 2014 leitet Arne Zerbst die Muthesius Kunsthochschule in Kiel und ist damit der dienstälteste Hochschulpräsident in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Günther hebt hervor, dass Zerbst kontinuierlich Impulse setzt und dabei Kunst, Bildung und Menschen in den Mittelpunkt stellt. Seine Arbeit zeichnet sich durch Nachdruck in der Kulturförderung und besonderes Engagement für den künstlerischen Nachwuchs aus. Zerbst hat die Hochschule zu einem lebendigen kulturellen Begegnungsort entwickelt.

Zerbst vertritt einen weiten und vielfältigen Kulturbegriff, der in politisch polarisierten Zeiten besondere Bedeutung gewinnt. Er positioniert sich klar gegen die Vereinnahmung von Kultur durch extreme politische Positionen. Seine Vision: Kultur als weltoffener und kritischer Raum, der als "kleiner Widerstand gegen die großen Extreme" fungiert. Der Campus der Muthesius Kunsthochschule soll ein Ort gesellschaftlicher Begegnung, inspirierenden Austauschs und kulturellen Miteinanders sein.

Aus dem Süden nach Kiel

Der 1971 geborene Zerbst studierte Philosophie, Kunstgeschichte und Deutsche Literaturwissenschaft. Seine akademische Laufbahn führte ihn über die Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste und die Bayerische Akademie der Wissenschaften nach Kiel. Seit zwölf Jahren prägt er nun die Muthesius Kunsthochschule. Als erster Präsident einer Kunsthochschule bekleidet er seit 2023 das Amt des Vizepräsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und ist seit fünf Jahren Sprecher der Kunsthochschulen-Konferenz.

An der Muthesius Kunsthochschule hat Zerbst zahlreiche innovative Formate etabliert. Mit dem spce schuf er einen überregional wirkenden Ausstellungsraum. Er holte die Arthur-Petersen-Stiftung an die Hochschule und entwickelte diverse Stipendienprogramme. Die literarische Reihe "Sprachkunst" verbindet bildende und redende Kunst und bringt regelmäßig namhafte Literaten nach Kiel. Als Gastgeber des "Kieler Salons" fördert er den kulturellen Dialog in der Landeshauptstadt.

Was bedeutet die Ehrenprofessur?

Die Ehrenprofessur des Landes Schleswig-Holstein wird vom Ministerpräsidenten für hervorragende Leistungen im kulturell-künstlerischen Bereich verliehen. Seit 1967 erhielten nur 55 Persönlichkeiten diese Auszeichnung. Zu den Geehrten zählen der Künstler Gottfried Brockmann, die Lyrikerin Doris Runge, Kunsthallendirektor Jens Christian Jensen, Schriftsteller Feridun Zaimoglu und Generalintendant Daniel Karasek. Zerbst reiht sich damit in eine illustre Riege schleswig-holsteinischer Kulturschaffender ein.

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