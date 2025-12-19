Ambulanter Pflegedienst Herzensgüte: Individuelle Pflege in Kiel und Umgebung

Umfassendes Leistungsspektrum

Als bei allen Kranken- und Pflegekassen zugelassener Pflegedienst verfügt Herzensgüte über Fachkräfte aus den Bereichen Hauswirtschaft, Grund- und Behandlungspflege. So können Patienten in Kiel und Umgebung optimal betreut werden. Das erfahrene Team aus Pflegefachkräften unterstützt in allen Bereichen der häuslichen Pflege. Dazu gehören:

Ambulante Pflege: Das Pflege- und Dienstleistungsangebot erstreckt sich über alle Bereiche des täglichen Lebens und beinhaltet alle Leistungen der ambulanten Hauskrankenpflege. Der genaue Pflegeplan wird in Abstimmung mit dem Hausarzt erstellt.

Grundpflege: Hier kümmern sich die Pflegefachkräfte um Körperpflege, Ernährung und Mobilität. Ob Waschen, Anziehen oder Essen reichen – das erfahrene Team unterstützt in allen Belangen.

Behandlungspflege: Die qualifizierten Mitarbeiter bieten medizinische Unterstützung bei Injektionen, Verbandwechsel oder Medikamentengabe.

Hauswirtschaftliche Versorgung: Das Team hilft bei der Zubereitung von Mahlzeiten, beim Wäschewaschen und Bügeln, beim Betten beziehen, bei der Wohnungsreinigung sowie beim Einkaufen.

Individuelle Beratung und Betreuung

Gegenseitiges Vertrauen steht bei Herzensgüte an oberster Stelle. Deshalb nimmt sich das Team Zeit, die Patienten und ihre Situation genau kennenzulernen und umfassend zu beraten. In einem gemeinsam erarbeiteten Pflegeplan werden alle Leistungen, Termine, Zeiten und Kosten festgehalten und mit dem Hausarzt abgestimmt.

Um den Patienten Vertrautheit und Sicherheit zu geben, sind die Touren so eingeteilt, dass möglichst immer die gleichen Pflegekräfte kommen. Diese werden regelmäßig geschult, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Transparenz und Entlastung

Damit die Patienten den Überblick behalten, erhalten sie monatlich eine exakte Auflistung der erbrachten Leistungen. Auch um die Abrechnung mit den Kassen kümmert sich der Pflegedienst, um die Patienten und Angehörigen zu entlasten. Denn Herzensgüte ist für die ganze Familie da, wenn Unterstützung gebraucht wird.

Kostenlose Beratung

Wer Fragen zur Pflege hat oder Unterstützung benötigt, kann sich unverbindlich vom Pflegedienst Herzensgüte beraten lassen. Denn eine individuelle Beratung, liebevolle Betreuung und kontinuierliche Begleitung gehören hier von Anfang an dazu. So können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen neue Lebensqualität gewinnen.