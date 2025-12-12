Zahnästhetik auf höchstem Niveau

HP dental in Kiel bietet dir Zahnästhetik, die höchsten Ansprüchen gerecht wird, insbesondere im Bereich der anspruchsvollen Frontzahnästhetik. Das engagierte Team schafft mit viel Erfahrung Ergebnisse, die durch Natürlichkeit und Präzision überzeugen. Du profitierst von individuellen Lösungen, die exakt auf dich abgestimmt sind.

Modernste Technik und hochwertige Materialien

HP dental verwendet modernste Technologien, um hochwertigen und naturgetreuen Zahnersatz herzustellen. Statt Kronen, Brücken oder Implantate wie früher aus Wachs zu modellieren und zu gießen, werden sie heute digital am Computer (CAD) entworfen und anschließend mit einer Fräsmaschine oder im 3D-Druckverfahren präzise gefertigt.

Diese computergestützte Herstellung (CAD/CAM) gewährleistet höchste Qualität und überzeugt besonders durch ihre natürliche und ästhetische Umsetzung im Frontzahnbereich. Das Verfahren umfasst sämtliche Arbeitsschritte – von der digitalen Erfassung des beschliffenen Zahns bis hin zum Ausfräsen des Werkstücks.

3D-Scan

Anstelle eines herkömmlichen Abdrucks mit Masse wird bei HP dental ein moderner Scanner eingesetzt. Der Behandler führt den Scanner sanft entlang der Zähne, wobei zahlreiche Aufnahmen in kurzer Zeit entstehen. Aus diesen Einzelbildern wird anschließend ein präzises 3D-Modell erstellt – so entsteht Ihr Zahnabdruck ganz komfortabel und nahezu unbemerkt.

3D-Druck

Die Daten aus dem 3D-Scan werden digital aufbereitet und in Druckdaten umgewandelt. Anschließend entsteht mittels modernster 3D-Drucktechnologie ein hochpräzises Modell oder Werkstück – beispielsweise für Kronen, Brücken oder Implantate. Diese innovative Fertigungsmethode ermöglicht eine exakte Passgenauigkeit, reduziert die Produktionszeit und sorgt für ein besonders natürliches und ästhetisches Ergebnis.

Kompetenz und Service im Fokus

Das Team von HP dental besteht aus hoch qualifizierten Experten. Du kannst dich auf umfassende Beratung und einen persönlichen Service verlassen. So begleiten dich Profis von der ersten Idee bis zum fertigen Zahnersatz.

Natürlichkeit als Anspruch

HP Dental legt Wert auf naturgetreue Lösungen, die sich harmonisch in dein Lächeln einfügen. Modernste Technik und sorgfältige Handarbeit sorgen dafür, dass dein Zahnersatz fast nicht von echten Zähnen zu unterscheiden ist.

Super Service für alle

Patienten und Zahnärzte profitieren gleichermaßen vom ausgezeichneten Service der HP dental. Hier die Service-Leistungen im Überblick:

Service für Patienten

HP dental bietet dir eine zinsfreie Finanzierung den Zahnersatz an. Schöne und gesunde Zähne müssen kein Traum bleiben – deine gewünschte zahnärztliche Behandlung kannst du flexibel und bequem in monatlichen Raten über bis zu 36 Monate begleichen. Bei einer Laufzeit von bis zu 6 Monaten erfolgt die Finanzierung sogar komplett zinsfrei.

Service für Zahnärzte

Kostenlose und individuelle Patientenberatung inklusive Farb- und Formbestimmung der Zähne – wahlweise direkt in der Praxis oder im Behandlungsraum des Dentallabors. Zudem bietet HP dental einen kostenlosen Fahrservice für Patienten zwischen der Zahnarztpraxis und dem Labor an.

Ausgezeichnete Wahl – HP dental!

Wenn du auf der Suche nach anspruchsvoller Zahnästhetik bist, dann ist HP dental dein perfekter Partner in Kiel und Umgebung. Am besten gleich einen Termin vereinbaren!