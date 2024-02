Neuer Popchor in Kiel: Die "All Music Group" sucht Sänger:innen

Wann? ab 5. März 2024 jeden Dienstag von 19.30 bis 21.00 Uhr Wo? musiculum Kiel Kosten: 31,- Euro monatlich

Die "All Music Group" singt Popsongs mit mitreißenden Rhythmen und Melodien, Songs verschiedener Musikrichtungen, verschiedener Musikstile aus vielen Epochen.

Bekannte Interpreten wie Abba über Bon Jovi, Coldplay, Elton John, Michael Jackson, Queen bis ZZ Top und Titel-Banger wie beispielsweise "All Of Me", "Livin On A Prayer", "We Will Rock You" und "Walking In Memphis" kommen dabei nicht zu kurz. Auch auf Song-Wünsche des Chores wird gerne eingegangen.

Die erste Probe findet am Dienstag, 5. März 2024, statt. Wer reinschnuppern möchte, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen und mitzusingen.

Weitere Infos unter:

Daglef Polzin, Chorleiter

Tel.: 0174/9730737

E-Mail: daglef.polzin@all-music-group.de

Website: www.all-music-group.de

Quelle: Daglef Polzin, Chorleiter