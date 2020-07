Aktueller Stand zum Coronavirus in Kiel

Aktuell sind 12 Kieler mit dem Coronavirus infiziert. In einem Kieler Imbiss sind mehrere Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Zwei davon leben in Kiel, weitere kommen aus Plön, Hamburg und Pinneberg. Das gesamte Personal befindet sich in Quarantäne und der Imbiss wurde vom Betreiber bei Auftreten der ersten Fälle sofort geschlossen.