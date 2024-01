ABK-Wimmelbild: Wuseliger Spaß in Orange

Der bekannte Laboer Illustrator Wolfgang Slawski hat sich in die Themen Abfallwirtschaft und Straßenreinigung "eingemalt". Der Zeichner zahlreicher Kieler, Laboer und Hamburger Wimmelbildmotive präsentiert nun gemeinsam mit Christian Schulz, stellvertretender ABK-Werkleiter, eine eigene Darstellung für und über den ABK.

"Wir wollen mit diesem bunten Wimmelbild zusätzlich zu unseren Abfallmonstern in unserer Abfallerziehung künftig die Jüngeren an die Themen des ABK spielerisch heranführen", so Christian Schulz. Deshalb gibt es das Bild in Farbe zum stundenlagen Suchen, Entdecken und Draufschauen und auch in Schwarz-Weiß als Ausmalbild.

"Eine Menge Fahrzeuge für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete und so viele Menschen, die hier beim ABK eine wichtige Arbeit machen. Sie alle in einem großen Wimmelbild des ABK-Standortes an der Daimlerstraße zu versammeln, das war eine ganz schöne Herausforderung – hat mir aber gleichzeitig viel Spaß gemacht", so der Illustrator. "Ich wünsche allen, ob klein oder groß, viel Freude beim Betrachten, beim Ausmalen und beim Entdecken immer wieder neuer Details und kleiner Geschichten in dem Motiv."

Das Wimmelbild kann jetzt in den ABK-Kundenzentren in der Daimlerstraße und am Europaplatz im Nachhaltigkeitszentrum kostenfrei abgeholt werden. Eine Bestellung per Mail ist auch möglich unter Matthias.Falk@abki.de. Auf der Homepage abki.de gibt es einen kostenlosen Download.

Quelle: Pressestelle der Landeshauptstadt Kiel