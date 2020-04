Englisch Nachhilfe in Kiel auch online

Englisch lernen lohnt sich für Studenten

Egal ob für ein Auslandssemester, die nächste Reise oder den Beruf – Englischkenntnisse sind in vielerlei Hinsicht wertvoll und es lohnt sich, rechtzeitig mit der geeigneten Nachhilfe vorzusorgen.

In diesem Artikel zeigen wir, wie Studenten in Kiel am besten und flexibelsten Englisch lernen können und wie der Einstieg in die Welt der Online Nachhilfe gelingt.

So lernt man heutzutage am effektivsten Englisch

Flexibel und ortsunabhängig lernen dank Online Lernplattformen

Wer vor 10 Jahren Englisch Nachhilfe wollte, der musste entweder eine Sprachschule oder einen geeigneten Nachhilfelehrer in der eigenen Umgebung suchen. Nicht nur das Angebot an muttersprachlichen Lehrern ist aber vielerorts mager, auch preislich und bezüglich Flexibilität ist "klassische" Nachhilfe nicht immer die beste Lösung.

Dank schnellen Internetverbindungen und qualitativ immer besser werdender Videokonferenz-Technologie bieten Lernplattformen im Internet mittlerweile Englischkurse für Studenten aus Kiel an, bei denen man völlig flexibel von zu Hause aus lernen kann.

Die Vorteile von Online Nachhilfe sind dabei frappant:

Man ist nicht mehr nur auf das Angebot in der eigenen Umgebung beschränkt, sondern kann aus tausenden Lehrern weltweit wählen und so den perfekten Englischkurs für Studenten finden.

Dank praktischen Filtermöglichkeiten kann man auf Online Lernplattformen gezielter nach einem Lehrer suchen, der spezialisierte Nachhilfe zum Beispiel in Business-Englisch oder für die Prüfungsvorbereitung anbietet.

Durch das größere Angebot an Lehrern ist auch das Preis-/Leistungsverhältnis von Online Nachhilfe wesentlich besser, als wenn man zum Beispiel einen Kurs bei einem Sprachinstitut oder einem Privatlehrer buchen würde.

Online Nachhilfe ist sehr flexibel, sodass Studenten die Englischstunden perfekt an ihren Stunden- und Semesterplan anpassen können.

Wie funktioniert Online Nachhilfe eigentlich?

Das Prinzip von Online Nachhilfe ist einfach: Während Unterrichtsmethodik und Übungen im Wesentlichen gleich bleiben, so findet lediglich die Kommunikation statt “Face-to-Face” neu per Videochat und Mikrofon statt. Das ist bei der Nachhilfe kein wirklicher Nachteil, da sich Lehrer und Schüler durch die mittlerweile hohe Qualität von Videokonferenz-Technologie auch so problemlos verständigen können.

Unterrichtsmaterialien und Aufgaben kann man bequem per Chat verschicken und digital bearbeiten (und nach Wunsch natürlich auch ausdrucken). Das schafft für Nachhilfelehrer viele Möglichkeiten, einen abwechslungsreichen und effektiven Unterricht zu gestalten.

Auch das Finden von Online Nachhilfe ist äußerst intuitiv und einfach:

Nachdem man eine passende Lernplattform gefunden hat, kann man mit wenigen Klicks ein persönliches Profil erstellen. Danach kann man direkt loslegen und nach der passenden Nachhilfe suchen. Dazu kann man die zahlreichen Filter verwenden und die Suche auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Bei der Wahl sollte man darauf achten, dass ein Lehrer mehrere positive Bewertungen sowie eine detaillierte Beschreibung seiner Unterrichtsmethoden vorzuweisen hat. So kann man sichergehen, einen qualifizierten und erfahrenen Lehrer zu wählen. Hat man einmal einen passenden Nachhilfelehrer gefunden, dann kann man diese oder diesen entweder unverbindlich kontaktieren oder direkt eine Probelektion buchen. Dazu kann man einfach auf einen freien Zeitslot des Lehrers klicken und diesen reservieren. Danach muss man nur noch kurz checken, dass die eigenen Webcam sowie das Mikrofon funktionieren, wobei auch eingebaute reichen (man muss also nicht extra ein Mikrofon kaufen). Dann kann's mit der ersten Lektion losgehen, bei der man seinen Lehrer kennenlernen und mit ihm über Ziele und Unterrichtszeiten sprechen sollte. Ist man zufrieden mit der ersten Stunde, dann lohnt es sich meist, einen regelmäßigen Rhythmus mit wiederkehrenden Lektionen zu vereinbaren. Man kann aber natürlich auch flexibel bleiben und nur nach Wunsch eine neue Stunde vereinbaren.

Übrigens: Falls man gar nicht mit einem Lehrer zufrieden war, kann man bei einigen Plattformen einfach eine Ersatzlektion bei einem anderen Lehrer oder sogar sein Geld zurück fordern.

Fazit: Online Nachhilfe ist zwar für viele neu, bietet aber einige Vorteile

Wer in Kiel Englisch lernen möchte, muss heutzutage nicht mehr mühsam einen Nachhilfelehrer vor Ort suchen, sondern hat dank Lernplattformen im Internet Zugang zu einem fast grenzenlosen Angebot an muttersprachlichen Englischlehrern.

Da die Lernplattformen immer nutzerfreundlicher gestaltet werden, ist auch das "Onboarding" mittlerweile kinderleicht und man kann in Kürze einen geeigneten Englischkurs für Studenten finden und mit dem Lernen beginnen.