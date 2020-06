Hochseilgarten "High Spirits": Hier klettert der Puls!

Im "Land der Plattformen", nahe dem Stadtzentrum von Kiel, gibt es den ultimativen Adrenalinschub für Kurzentschlossene. Der Kieler Hochseilgarten "High Spirits" liegt direkt am beliebten Falckensteiner Strand in Kiel und bietet Höhenluft und Seebrise in einem. Genießt die einzigartige Lage direkt am Strand. Ihr könnt den großen "Pötten" ganz nah sein.



Mitten im Laub des Waldes warten über 90 Elemente auf Euch und bieten Futter für alle Erlebnishungrigen. Damit gehört High Spirits zu den größten Hochseilgärten im Norden. In Höhen von 1,80 m bis 25 m über dem Strand, in acht Parcours darf gewackelt, geschaukelt und gejubelt werden. Eine unendlich lange Dschungelbrücke, ein Tarzansprung – wer will da noch in die Karibik?



Mit dem Fahrrad übers Seil fahren oder wie Stefan Raab im Wok die Abfahrt zum Boden!! der ultimative Kick!! Der "Ritt auf dem Snowboard" und die Abfahrt mit der Riesenseilrutsche garantieren Adrenalinschübe pur und machen süchtig nach mehr ...

Für Kinder ab 5 Jahren gibt es einen Kinderparcours. Programme für Kindergeburtstage machen "Euren" Tag zum unvergesslichen Erlebnis. Eis und Getränke gibt es bei im Kiosk. Der Grillplatz ist kostenlos nutzbar, Grills sind dort vorhanden.



Die Preise sind abgestimmt auf die verschiedenen Nutzungskonzepte: Für Geburtstagsfeiern, Schulklassen, Firmen, Vereine, usw. können nach Absprache individuelle Angebote gemacht werden.

Nach unvergesslichen Schweiß- und Freudenausbrüchen empfiehlt das Team von "High Spirits" ein erfrischendes Bad in der Ostsee ...



Keine Angst vor dem inneren Schweinehund. Erfahrene Sicherheitstrainer sind ständig im Parcours und bieten Tipps und konkrete Hilfe. Und wer das Extreme mag, der kann sich zum Nachtklettern anmelden. Hier wird's noch einmal richtig spannend im Licht der Helmlampen. Holt Euch den Kick in den Bäumen!



Weite Infos unter Telefon 04 31/3 10 49 47 oder www.highspirits-kiel.de.