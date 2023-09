Zuwachs für die anna-Familie

Plötzlich ist er da, der ersehnte Ruhestand. Doch was dann? Der neue Lebensabschnitt birgt Chancen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Wie stimmt man sich auf das Leben nach dem Beruf ein? Wann werden die Weichen gestellt? Mit welchen Menschen wird die Freizeit geteilt?

Mit diesen Fragen (und den Antworten) beschäftigt sich das stadtweite Netzwerk anna. Die Abkürzung steht für Anlaufstelle Nachbarschaft. Das Projekt wird gemeinsam getragen von der Abteilung Inklusion und Älter werden im Quartier (angesiedelt im Amt für Soziale Dienste der Landeshauptstadt Kiel) und der Diakonie Altholstein. Das Netzwerk will insbesondere Menschen ab 55 Jahren ansprechen – damit noch ausreichend Zeit bleibt für die Vorbereitung auf den Ruhestand.

Die Mitglieder des Netzwerks organisieren und gestalten die Treffen nach eigenen Wünschen gemeinsam in der Gruppe. Alles ist möglich. So gibt es die klassischen Kaffeenachmittage, Kochrunden und Skat- oder Doppelkopftreffs ebenso wie gemeinsame Besuche von Theateraufführungen, Lesevormittage in der Schule und Gesprächsabende – nicht zu vergessen die praktische Nachbarschaftshilfe. Das alles läuft basisdemokratisch ab, und natürlich fallen auch keine Mitgliedsbeiträge an.

In den Ortsteilen Schilksee, Holtenau, Elmschenhagen/Kroog, Ellerbek/Wellingdorf, Russee/Hammer/Demühlen, Pries/Friedrichsort und Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook laufen die Netzwerke bereits. Jetzt soll in Steenbek-Projensdorf der achte Ableger der großen anna-Familie entstehen. Das Gründungstreffen fand statt am Dienstag, 12. September 2023.

Detaillierte Fragen zum anna-Netzwerk beantwortet Frank Wunder von der Diakonie Altholstein. Der Leiter der anna Steenbek-Projensdorf ist unter Telefon (0431) 5601046011 oder mobil unter 015126160143 zu erreichen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel